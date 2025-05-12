قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق على قائمة المارد الأحمر، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مخلوف.

خالد عبد الفتاح، اكرم توفيق، ياسر ابراهيم، وسام ابو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، السولية، محمد مجدي افشة، نيدفيد، علي معلول، امام عاشور، احمد رضا، مصطفي العش، طاهر محمد طاهر، احمد كوكا، اشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، غدا الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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