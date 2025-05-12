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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب في نصف نهائي أمم افريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة فوزا ثمينا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر

الفوز أهل منتخب مصر للشباب لمواجهة شقيقه المغربي في نصف نهائي البطولة 

موعد مباراة مصر والمغرب والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب المغرب يوم الخميس المقبل 15 مايو الجاري، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية

فيما تقام مباراة نيجيريا أمام الفائز من جنوب إفريقيا والكونغو في نفس الدوري في نفس توقيت مباراة مصر والمغرب

وتقام مباراة نهائي أمم إفريقيا للشباب يوم 18 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي 

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