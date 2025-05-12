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رياضة

أزمة تضرب الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في الدوري، تعرف علي التفاصيل

الأهلي
الأهلي

تلقي الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق صدمة قوية عقب تعرض محمد هاني ظهير أيمن الفريق للإصابة خلال المران الختامي الذي اقيم اليوم استعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة  الدوري الممتاز. 

وتعرض محمد هاني للإصابة خلال مران الفريق مما نتج عنه عدم استكمال اللاعب التدريبات، مما يعني ذلك غيابه عن مبراة الغد امام سيراميكا. 

ويواجه حاليا الجهاز الفني للأهلي أزمة كبيرة بعد إصابة هاني، بسبب إصابة عمر كمال ايضا الذي يشغل نفس المركز علي مستوي الكاحل. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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الأهلي عماد النحاس بالنادي الأهلي محمد هاني سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز

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