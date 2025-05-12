منتخب المغرب يتأهل لنصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 سنة علي حساب سيراليون

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، تأهل منتخب المغرب للدور نصف النهائي من بطولة كأس إفريقيا تحت 20 سنة، بعد الفوز علي منتخب سيراليون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس أفريقيا تحت 20 سنة.

وكان وقت المباراة الأصلي انتهي بالتعادل السلبي، قبل أن يلجأ الفريقان إلي الوقت الإضافي ويتمكن منتخب المغرب من تسجيل هدف الفوز عن طريق كيتا لاعب سيراليون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 115.

وتعرض باه لاعب سيراليون للطرد في الدقيقة 90+8.

وكان محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي ومحمد الأمين كامارا المدير الفني لمنتخب سيراليون قد أعلن عن تشكيل فريقهما الأساسي وجاء كالتالي:

تشكيل المغرب ضد سيراليون

وجاء التشكيل على النحو التالي: يانيس بنشاوش (1) - حمزة كتون (2) - إسماعيل البختي (19) - إسماعيل باعوف (3) - فؤاد زهواني (15) – رضا العلاوي (5) - حسام الصادق (8) – معاذ ضحاك (10) – عثمان معاما (7) - سعد الحداد (24) - أيمن رقيق (9).

تشكيل سيراليون ضد المغرب

وجاء التشكيل على النحو التالي: (23) مامادو جالو – (13) أمارا كيتا – (3) ساديو بانجورا– (4) ألفا توريه – (18) ناثانيال جالو – (5) ألفا كابيا – (8) ساليوه باه – (14) محمد كامارا - (10) موموه كامارا، (24) عثمان كامارا- (21) صامويل جاندي.

"أشبال الأطلس" أبطال نسخة 1997، حجزوا مقعدهم في هذا الدور بجدارة بعد أن تصدروا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوز على كينيا (3 – 2) وتعادل مع نيجيريا (0 – 0) ثم أنهوا مسيرتهم بفوز مقنع على منتخب تونس (3 – 1).

مسلسل نجاحات الكرة المغربية

على جانب آخر، وفي ظهوره الأول بالبطولة تمكن منتخب سيراليون من بلوغ هذا الدور كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من تعادل مع زامبيا (0 – 0) وفوز كبير على منتخب مصر (4 – 1) وآخر صغير على تنزانيا (1 – 0) قبل السقوط أمام جنوب أفريقيا (1 – 4) في ختام مسيرته بمرحلة المجموعات.

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