أخبار الرياضة اليوم: محمد عواد يخضع للتحقيق.. تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة.. برشلونة يحسم كلاسيكو الدوري الإسباني، والأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

توج فريق الترجي رسميا بلقب الدوري التونسي للموسم 2024-2025، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على فريق الأولمبي الباجي، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، مشاركة محمد عواد حارس المرمى بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تعرض الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

برشلونة وريال مدريد، فاز فريق برشلونة، على نظيره ريال مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك" معقل برشلونة، في قمة مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني “الليجا”.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات “المجموعة الأولى” في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

اقترب نادي الزمالك من التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب البريطاني المخضرم توني بوليس لتولي منصب المدير الرياضي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الفني والإداري ووضع استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي.

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن صفقة التعاقد مع ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، شهدت تعثرًا مفاجئًا في اللحظات الأخيرة، بسبب رفض زوجة اللاعب الانتقال إلى القاهرة، ما تسبب في تأجيل حسم الصفقة التي كانت في مراحلها النهائية.

ينتظر النادي الأهلي وصول عرض رسمي للموافقة على رحيل أليو ديانج لاعب الفريق الذي تنتهي إعارته الي الخلود السعودي في 30 يونيو المقبل حيث يميل الرأي داخل الأهلي لتجديد إعارة اللاعب أو بيعه من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد وقيده بدلا منه.

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف القادم، حيث يعد شكري أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل رحيله عن صفوفه قبل عدة سنوات.

يفاضل حمزة علاء حارس مرمى الأهلي بين أربع عروض محلية وعرض أوروبي للرحيل عن الأهلي في ميركاتو الصيف القادم حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع القلعة الحمراء وانهي الأهلي اتفاقه مع المقاولون لضم حارسه محمد سيحا في خطوة تمهيدية للموافقة على رحيل حمزة علاء.

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