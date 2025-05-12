وزير الخارجية التركي يعلق على قرار حل حزب العمال الكردستاني

علق هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، على إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح واصفا القرار بـ التاريخي والمهم جدا.

فيدان: قرار تنفيذ حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح مهم جدا لمنطقتنا

وأضاف: قرار تنفيذ حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح مهم جدا لمنطقتنا، وهناك الكثير من التفاصيل بشأن تنفيذ القرار.

وفي سياق آخر قال وزير الخارجية التركي: نريد أن نرى سلاما بين روسيا وأوكرانيا، ومستعدون لتقديم الدعم للسلام بين أوكرانيا وروسيا.

كما شدد وزير الخارجية التركي علي رغبة تركيا في حل المشكلات في كلا من العراق وسوريا ومنطقتي البحر الأسود والبلقان.

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