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خارج الحدود

حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه ووقف الصراع المسلح مع تركيا

اوجلان،فيتو
اوجلان،فيتو

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الإثنين، عن حل الحزب وإلقاء السلاح ووقف الصراع المسلح مع تركيا.

حل حزب العمل الكردستاني

وتم اتخاذ هذا القرار خلال مؤتمر الحزب الثاني عشر الذي عقد في 5-7 مايو. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي نقلته قناة "روداو" التلفزيونية: "قرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي وضع حد لنشاط التنظيم المسمى حزب العمال الكردستاني".

ونقلت الوكالة التابعة للحزب بيانا جاء فيه أن "العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة صياغة". 

ودعا بيان حزب العمال الكردستاني السلطات التركية لتقديم ضمانات قانونية وسياسية لزعيمه المسجون عبد الله أوجلان، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

وأضاف البيان: "الجماعة ترى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية".

وقال بيان حزب العمال الكردستاني: "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".

 

 

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