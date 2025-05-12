زغلول صيام يكتب: شكل الدوري الموسم القادم ورسالة لأبو ريدة.. هيتخصم ثلاث نقاط من الأهلي أم لا.. ولا رابطة ولا يحزنون!

أمر في منتهى الغرابة والدهشة.. لجنة التظلمات تخاطب "الرابطة"، والزملاء الإعلاميين يوجهون كلامهم إلى "الرابطة"، "الرابطة قالت"، ثم "الرابطة عادت"، “لائحة الرابطة”.. الأهلي سيتم خصم ثلاث نقاط منه... لا! اللائحة تم تعديلها ولم نكن نعلم!

المدهش في الأمر أنه لا توجد رابطة من الأساس ولا يحزنون!

لم نعد نعرف عن "الرابطة" سوى الأخ طه عزت، ولا أعرف تحديدًا ما هي وظيفته؟! أما الباقون، ففي طيّ النسيان. وأتحدى إن خرج علينا عضو واحد من هذه "الرابطة المزعومة" ليؤكد لنا أنه يعرف شيئًا مما يحدث!

طه عزت، في كل دورة، يختص بتعيين المراقبين وإعلان العقوبات أسبوعيًا بما يتلاءم مع المزاج العام!! هذا هو حال الرابطة التي قيل عنها إنها "رابطة الأندية المصرية المحترفة في الدوري الممتاز"! أما أموالها، فأين تذهب؟ وأين تُنفق؟ وهل هناك جهة ما تراقبها؟! هذا أمر أقرب إلى الخيال!

نكتب على مدار أيام وشهور، ولكن لا حياة لمن تنادي! هناك حصانة تحول دون التفتيش على هذا الكيان، المفترض أنه جمع ملايين الجنيهات باسم الأندية!

هل هي حصانة تمنع وزارة الشباب والرياضة – وهي الجهة التي وافقت على إنشاء حساب خاص للرابطة – أم أن الوضع أشبه بـ "نادي السيارات"، باعتبار أنه ليس تابعًا للوزارة ولا للجهاز المركزي للمحاسبات؟!

وفي النهاية، الناس مهووسة بقرار لجنة التظلمات... هل سيتم خصم ثلاث نقاط من الأهلي أم لا؟!

وأنا أقول لك: القرار سيتحدد بناءً على نتائج المباريات وسيرها!

رسالة إلى المهندس هاني أبوريدة...

أزعم أنني لست من حاشية المهندس هاني أبوريدة، عضو الفيفا والكاف، ولكن لا أنكر محبتي له على مدار سنوات طويلة... رجل ابن بلد، وجدع، وصاحب صاحبه... عرفته في مواقف عديدة أظهرت إنسانيته دون أن يعلن عنها.

ومن منطلق هذه المحبة، وهذا الرصيد، أوجه له رسالة قبل أن يتم اتخاذ أي قرار بشأن شكل الدوري الممتاز وباقي الدرجات.

لقد تردد في الساعات الأخيرة أن هناك نية لإلغاء الهبوط في مختلف الدرجات... وهو قرار، ظاهره احترام اللوائح، وباطنه... الله أعلم به! لكن:

المهندس هاني رجل صاحب باع طويل، وخبرات لا تُقارن في مجال التنظيم والترتيب، ولا يعقل بأي حال من الأحوال أن يتم اتخاذ قرارات تُكافئ الفاشلين باستمرارهم في الدوري الممتاز، تحت أي مبرر!

الكاف أو الفيفا، حين يقرر تعديل نظام المسابقات، يُخطر الاتحادات الأهلية قبلها بسنوات، ليتم الترتيب، لا يظهر فجأة ليقول مثلًا: "كل دولة ستُشارك بخمس فرق في رابطة الأبطال"!

علينا احترام اللوائح التي بدأت بها المسابقات، وعلى أساسها يجب أن تنتهي – رغم يقيني أنها كانت من كوارث الزمن، اقترفها الاتحاد السابق والرابطة – لكن لا يجب أن يقع مجلس أبوريدة في نفس الخطأ!

موسم 2025-2026 سيكون موسمًا كبيسًا لجميع دول القارة الإفريقية، حيث بطولة الأمم الإفريقية، ثم مونديال 2026... وبالتالي، لا بد من وضع نظام يضمن انتهاء المسابقات في مايو 2026، استعدادًا جيدًا للمونديال.

وإذا كان هناك تصور جديد لشكل المسابقات، فأتمنى أن يتم الإعلان عنه من الآن، وأن يبدأ تطبيقه من موسم 2026-2027، وهكذا نكون قد احترمنا اللوائح، وتجنبنا فخ "كل سنة بلائحة"!

أتمنى أن يجد هذا الاقتراح صدى لدى المهندس هاني، الذي أعلم جيدًا أنه يحترم كل الآراء، ولا يعتبر كل رأي مخالف عدوًا للاتحاد.

... ونحن لمنتظرون.

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