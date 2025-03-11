فرع ثقافة الشرقية يُطلق أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية

أكد أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية إنطلاق أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الزقازيق

تنوع الفعاليات بين عروض فنية وورش للفنون

وتنوعت الفعاليات ما بين عروض فنية وورش للفنون التشكيلية وعروض مسرحية، حيث أحيت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف عروض فلكلورية تعبر عن الطابع الشعبي لعادات وتقاليد المجتمع الشرقاوى كرقصة الحصان والفرح الشرقاوى والتحميلة وكف العرب والعصا والسقايين، كما أبهرت رقصة التنورة الحضور.

اغنية رقصة حلاوة السبوع

و اشار الى ان الأنشطة المقدمة تضمنت عرض فنى لفريق براعم فرقة الشرقية للفنون الشعبية تحت التأسيس بقيادة الفنان أحمد ماهر حيث قدم الفريق أغنية، رقصة الحلاوة، السبوع، رقصة انتباه وعلى هامش الفعاليات شاهد أحمد سامى خاطر العرض المسرحي "فاوست" إخراج محمد الدرة، تأليف يوهان جوتة، ضمن عروض الفضاءات المغايرة بقاعة النشاط بقصر ثقافة الزقازيق.

انشطة ثقافية وفنية ينفذها الفرع

و لفت مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى دور قصور الثقافة وما تقدمه من أنشطة ثقافية وفنية حيث نفذ فرع ثقافة الشرقية عدد من الورش الفنية منها ورشة عمل زينة رمضان، وورشة رسم على وجوه الأطفال للفنانة مى محمد وأسماء فاروق بساحة القصر بالاضافة الى ورشة كيفية عمل فانوس رمضان للفنانة تريزا فريد وزينب عطية بالمرسم، قدمت فرقة الشرقية للأراجوز لمهدى السيد وتريزا فريد وزينب عطية وأحمد سمير عرض تحدث عن تطبيق توت وأهميته وما يحتويه من كتب وقصص للأطفال في الوقت الحالي.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن

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