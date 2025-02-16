الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة الشرقية تطلق فعاليات برنامج "إبداعنا يجمعنا" بقرية الغار

ثقافة الشرقية:انطلاق
ثقافة الشرقية:انطلاق فعاليات برنامج إبداعنا يجمعنا بالغار

أكد الكاتب أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية انطلاق فعاليات برنامج "إبداعنا يجمعنا" الذى قد أطلقها فرع ثقافة الشرقية ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وذلك بمحافظة الشرقية. 

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تنفيذ ورشة مسرح الارتجال 

وتم تنفيذ ورشة "مسرح الارتجال وتمثيل المشاهد الصامتة"، تحدث خلالها المخرج محمد السيد عن أهمية المسرح في حياتنا اليومية، موضحًا دور مسرح الارتجال في تعزيز الثقة بالنفس وكسر حاجز الخوف، ومساعدة الإنسان على التصرف في المواقف المفاجئة بشكل راقٍ.

مفهوم مسرح البانتوميم 

كما تم شرح مفهوم مسرح البانتومايم وهوالتمثيل الصامت وكيفية توصيل المعلومة للجمهور من خلال الأداء الحركي والمؤثرات الصوتية، مؤكدًا أن هذا النوع يتطلب مهارات خاصة للممثل، ويُعد من أكثر أشكال المسرح تميزًا.

حضور انطلاق الفعاليات 

 حضر الانطلاق ذلك وفاء لبيب المشرف على برنامج" ابداعنا يجمعنا"، وسحر عطية مديرة مكتبة الغار الثقافية، ومنار الشاذلى مديرة مدرسة الغار الإعدادية.

مكتبة الغار الثقافية ومدرسة الغار الاعدادية 

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى تقديم ورش فنية لأعمال ورقية من الفوم والورق المقوى للفنانة سالى نصر مع الأطفال وذلك بمكتبة الغار الثقافية ومدرسة الغار الإعدادية بنات، كما عقدت محاضرة بعنوان "استخدام التكنولوجيا في الإبداع" للأستاذ سامى السيد مسؤول نادى التكنولوجيا بفرع ثقافة الشرقية

تنمية قدراتنا الابداعية 

 وتم خلالها التحدث عن التكنولوجيا الرقمية وما توفره من أدوات وإمكانيات هائلة تعمل على تنمية قدراتنا الإبداعية وتحفيز خيالنا لخلق فِكَر متميزة وابتكارات رائدة؛ فتقنيات الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي تأخذ دورًا محوريًا في هذا المجال، حيث تساعدنا على استكشاف أفِكَار جديدة.

تحليل البيانات الضخمة 

بالإضافة إلى تقديم حلول متطورة للتحديات المعقدة التي تواجهنا. فبفضل قدرات هذه التقنيات على تحليل البيانات الضخمة وإنشاء سيناريوهات مبتكرة، أصبح بإمكاننا التصدي بفعالية لمشكلات كانت من قبل شديدة التعقيد والصعوبة.

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المهندس محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى، مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا.

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