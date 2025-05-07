الأربعاء 07 مايو 2025
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هيئة قصور الثقافة تنظم مجموعة فعاليات وأنشطة بالشرقية

قصر ثقافة الطفل بالزقازيق
قصر ثقافة الطفل بالزقازيق

أكد أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة محافظة  الشرقية، أن مكتبة يوسف إدريس بالبيروم مركز فاقوس وقصر ثقافة الطفل بالزقازيق استقبلا بعض الرواد لإلقاء محاضرات إحتفالًا بعيد العمال حيث تحدث خلالها  محمد عبد المجيد طرية مدير قصر ثقافة الطفل بالزقازيق ووليد إبراهيم موظف بمكتبة يوسف إدريس عن العمال وأهميتهم في حياتنا وأي إنسان يعمل بجد واجتهاد في مكانه يقابل نتيجة عمله في حياته.

ثقافة الشرقية تحتفل بأعياد الربيع بحقول قرية الجديدة بمنيا القمح

سبل الاحتياجات اللازمة من الناحية المالية 

 وأوضحا أن العمل عبادة وأن الله ورسوله (ص) حثنا على العمل بجد وإتقان، وتطرق الحديث عن  تقدير جهود العمال فى مختلف المجالات فى تقدم الوطن من الناحية الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية وتوفير سُبل الاحتياجات اللازمة من الناحية المالية والأيدي العاملة، وأوضح أهمية العمل في تنمية المهارات والقدرات، ودوره في تحقيق أهداف الوطن.

بيت ثقافة شنبارة الميمونة 

وعقد بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان النهوض بالعمال ورفع مستواهم الفكري للشيخ صبح المغاوري الجوهري  إمام وخطيب بوازرة الأوقاف عرف العمل على أنه القيام بأداء وظيفة أو القيام ببذل جهد عقلي أو عضلي، وهو ما يوفر الشخص من الحصول على عائد مادي خلال فترة زمنية تم الاتفاق عليها مسبقًا

مكتبة قرية سلمنت بمنيا القمح 

وقد قامت مكتبة سلمنت بتنظيم محاضرة عن عيد العمال القى سعيد محمد  بمدرسة الشهيد أحمد عدوى السيد الإعدادية  نبذة مختصرة عن عيد العمال حيث يحتفل ملايين العمال فى مصر بعيد العمال فى الأول من مايو من كل عام، ولكن الاحتفال لا يتوقف على عمال مصر فقط، فعشرات الملايين حول العالم يحتفلون بالمناسبة نفسها اليوم وأهمية العمال فى تنمية ونهضة كافة الصناعات.

بيت ثقافة مركز أبو حماد 

ونظم بيت ثقافة مركز أبو حماد بالتعاون مع مدرسة الصوة الثانوية المشتركة محاضرة عن عيد العمال للدكتور عامر على محمد أستاذ علم الإجتماع، وجه خلالها التحية  إلى كل عامل وعاملة في أرجاء الوطن العزيز وشكره على جهودكم المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز "مصر".

بيت ثقافة القنايات 

كما نفذ  بيت ثقافة القنايات محاضرة بعنوان إتقان العمل بمدرسة أبو حجاب الإبتدائية بإدارة القنايات التعليمية ألقاها  محمد إبراهيم مدير بيت ثقافة القنايات بحضور مديرة المدرسة وفاء السيد مرسي ووكيل المدرسة والأخصائي النفسي والاجتماعي وعدد من المدرسين بالمدرسة.

مكتبة الشيخ على البوز 

وقدمت مكتبة الشيخ علي يوسف البوز محاضرة عن  أهمية المياه ألقتها مديرة المكتبة الأستاذة أمل منصور أوضحت  أهمية المياه فهي الحياة فهي عصب الحياة وإكسيرها فيجب الحفاظ على المياه بعدم إهدارها بأي شكل من الأشكال.

ثقافة الشرقية: رسم البهجة على وجوه الجمهور فى ختام ليالى رمضان

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسي الداعم لبناء شخصية المواطن المصري، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الثقافية في نشر الوعي الثقافي ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهدامة.

 

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