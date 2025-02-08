السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة الشرقية تنظم ورش عمل لاكتشاف مواهب الأطفال ضمن برنامج "إبداعنا يجمعنا"

ورش عمل مختلفة للأطفال
ورش عمل مختلفة للأطفال ببرنامج إبداعنا يجمعنا

 أطلق فرع ثقافة الشرقية اليوم، ورشة عمل فى  الرسم والتلوين الحر للفنانة سالى نصر ضمن فعاليات برنامج (إبداعنا يجمعنا)، وذلك لاكتشاف المواهب ورعايتها، بالتعاون بين مكتبة الغار الثقافية والنادى الرياضي بغار حراء بمحافظة الشرقية. 

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تعليم الأطفال بدايات الرسم 

 فى تلك الورشة تم استخدام خامات بسيطة من أقلام الرصاص وألوان الخشب لتعليم الأطفال بدايات الرسم من الدوائر ورسم الفواكه والخضروات وشراع المراكب، ورسم بعض الأطفال ما خطر فى خيالهم.

 

تصميم ملصقات توعوية عن القيم الايجابية 

 كما أقيمت ورشة أخرى لتصميم ملصقات توعوية عن القيم الايجابية لحث الاطفال على القيم الإيجابية بنادى غار حراء الرياضي بالتعاون مع مكتبة الغار الثقافية بحضور وفاء لبيب مدير إدارة مكتب مدير عام فرع ثقافة الشرقية وسحر عطية مديرة مكتبة الغار، ودعاء مسلم نائب رئيس مجلس إدارة نادى غار حراء الرياضي.

 

مجابهة الأفكار المتطرفة والعادات السيئة 

 جاء ذلك فى إطار برنامج "ابداعنا يجمعنا" ايضا  الذي أطلقه فرع ثقافة الشرقية لاكتشاف المواهب ورعايتها لنشر القيم الإيجابية ومجابهة الأفكار المتطرفة والعادات السيئة كاالكذب والتنمر وغيرها من الأفكار السلبية.

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فرع ثقافة الشرقية ورشة عمل فى الرسم التلوين الحر الفنانة سالى نصر برنامج ابداعنا يجمعنا إكتشاف المواهب التعاون بين مكتبة الغار الثقافية النادى الرياضى بغار حراء محافظة الشرقية

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