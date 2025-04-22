ثقافة الشرقية تحتفل بأعياد الربيع بحقول قرية الجديدة بمنيا القمح

نظم فرع ثقافة الشرقية بالتعاون مع قصر ثقافة الطفل بالزقازيق بمحافظة الشرقية، يوما فنيا بين الحقول الخضراء ضمن برنامج “إبداعنا يجمعنا” لاكتشاف المواهب ورعايتها بإشراف وفاء لبيب مدير إدارة مكتب مدير عام فرع ثقافة الشرقية.

جاء ذلك احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم بقرية الجديدة مركز منيا القمح، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد الربيع.

ورشة فنية

وقالت وفاء لبيب مديرة المكتب الفنى لرئيس قطاع ثقافة الشرقية: إنه كان يوما مليئا بالبهجة والفرحة وأجواء الربيع، حيث استمتع الأطفال بالاحتفال بشم النسيم في الريف المصري، وقضاء وقت ممتع في الهواء النقي وسط الخضرة والأشجار.. تضمن الاحتفال ورشة فنية عن كيفية عمل البيض بالجبس وتلوينه وعمل مجموعة مختلفة من الورود بأشكال وألوان مختلفة من الورق الكروشيه الملون للفنانة سالى نصر.

كما تم عمل بوكيه ورد، وقامت سالى نصر برسم البهجة على وجوه الأطفال، بحضور محمد عبد المجيد مدير قصر ثقافة الطفل بالزقازيق.

أقيمت الاحتفالات تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية.

معرض فني لرسوم الأطفال

كما نظم قصر ثقافة الحسينية وفاقوس ورشا فنية ومعرض فنى لرسوم الأطفال بمناسبة أعياد الربيع لسمر السيد.

واحتفل بيت ثقافة أبوحماد بالتعاون مع مدرسة السناجرة الابتدائية بأعياد الربيع حيث أقامتالفنانة حنان علي ورشة فنية عن شم النسيم، وكانت الخامات المستخدمة في الورشة أقلام رسم فلوماستر وأقلام رسم خشب، ورق أبيض وألوان، وقام الطلبة بتنفيذ رسومات عن شم النسيم.

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