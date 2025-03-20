ثقافة الشرقية: رسم البهجة على وجوه الجمهور فى ختام ليالى رمضان

أكد الشاعر أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لـ إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة بمحافظة الشرقية إلى ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية على المسرح المكشوف بساحة قصر ثقافة الزقازيق.

تقديم فقرات غنائية

وأوضح أنه تم تقديم عرض فنى لفرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة صبري رفاعى، حيث قامت الفرقة بغناء جماعي وعزف مقطوعة موسيقية شعبية ، وقام فريق براعم فرقة الشرقية بقيادة أحمد ماهر بتقديم فقرات غنائية وتم إقامة معرض تجميعى لورشة الجلد لتريزا فريد وزينب عطية المقامة بقصر ثقافة الزقازيق، واختتمت ورشة الخرز والفوم لأسماء فاروق.

ليلة القدر وكيفية إحيائها

وقدمت فرقة الشرقية للأراجوز آخر عروض لها وتحدثت عن ليلة القدر وأهمية إحيائها، وتم تنفيذ ورشة الأشغال اليدوية من الخيش والحبل، وتم عمل معرض للأعمال الفنية بمكتبة الصنافين حيث تم تسليم المشاركات شهادات تقدير لهم بحضور محمد سمير شرف رئيس الوحدة المحلية بالصنافين.

تقديم أمسية رمضانية

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى قيام قصر ثقافة ديرب نجم بتقديم أمسية رمضانية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة، وفتحي مكى مدير إدارة الشباب والرياضة بديرب نجم، وأحمد عادل مدير مركز الموهوبين، وعادل عبد العزيز المدير التنفيذى لمركز التنمية الشبابية بديرب نجم، ونجوى مكاوى مدير قصر ثقافة ديرب نجم.

فريق الموهوبين بديرب نجم

كما أحيا الحفل فريق مركز الموهوبين التابع لمركز التنمية الشبابية بديرب نجم، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى منها ياحبيبتي يامصر، لجل النبى، وااه يا عبد الودود، فيها حاجة حلوة.

المهندس حازم الأشموني

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسي الداعم لبناء شخصية المواطن المصري، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

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