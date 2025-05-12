رويترز: تأجيل المحادثات بين قائدي عمليات الجيشين الهندي والباكستاني

أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الإثنين، نقلا عن الجيش الهندي: تأجيل المحادثات بين قائدي عمليات الجيشين الهندي والباكستاني إلى مساء اليوم.

تأجيل المحادثات بين قائدي العمليات

قال وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، في بيان، السبت الماضي: إن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه اليوم وقواتنا المسلحة بدأت الرد.

وأضاف سوبراهمانيام جايشانكار، أن تعليمات صدرت للجيش الهندي بالتعامل بقوة مع الانتهاكات على طول الحدود، داعيا باكستان إلى وقف الانتهاك، وذلك على حد زعمه.

وفي السياق ذاته، ذكر وزير التعليم الباكستاني في كشمير، أن المناوشات مستمرة على طول الحدود الفعلية مع الهند.

استمرار الاشتباكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “أ ف ب”، عن مصدر حكومي هندي قوله: إن باكستان خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعدما ذكرت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، أنه تم سماع دوي انفجارات في جامو الهندية ورؤية مقذوفات رغم إعلان وقف النار.

اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخارجية الهندية، أن وقف إطلاق النار مع باكستان.

وأوضحت الخارجية الهندية أن القائدين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو.

وقال وزير الخارجية الهندي: توصلنا مع باكستان إلى تفاهم لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

وتابع وزير الخارجية الهندي: نيودلهي حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.

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