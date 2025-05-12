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محافظات

أسيوط تتصدر انتخابات برلمان الطلائع بنسبة 92.6% على مستوى الجمهورية

برلمان طلائع مصر،
برلمان طلائع مصر، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تصدر محافظة أسيوط انتخابات برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية بنسبة مشاركة غير مسبوقة بلغت 92.6%، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الوعي الحقيقي لأبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة في القضايا العامة منذ الصغر.

تسجيل 1575 طليعًا في عملية التصويت 

وقال محافظ أسيوط أن عملية التصويت الالكترونية التي تمت عن بعد لأول مرة، شهدت إقبال كثيف من الطلائع، وتفاعل حقيقي يعكس جيلًا واعيًا، مدركًا لأهمية صوته ودوره في بناء مستقبله، منوهًا إلى أن عملية التصويت شهدت تسجيل 1575 طليعًا من أصل 1701، هو أمر يدعو للفخر ويؤكد أن أبناءنا يمتلكون الإرادة والإيمان بالمشاركة المجتمعية، وأن هذا الجيل على قدر المسؤولية ولديه استعداد حقيقي للمساهمة في صياغة مستقبل وطنه.

 

ووجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة، بدءًا من وزارة الشباب والرياضة، ومرورًا بوزارة التربية والتعليم، وقطاع المعاهد الأزهرية، وهيئة النيابة الإدارية، وصولًا إلى أولياء الأمور الذين كانوا شركاء في دعم هذا العرس الديمقراطي.

كما ثمن اللواء هشام أبو النصر جهود مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة وفريق العمل، مشيدًا بحسن التنظيم والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الانتخابات هذا العام تمثل محطة مهمة في تعزيز روح القيادة والانتماء لدى الطلائع، وهو ما يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو بناء جيل قوي، مثقف، واعي، قادر على قيادة المستقبل بكل ثقة.

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جدير بالذكر أن انتخابات برلمان الطلائع تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسيوط، وبتوجيهات من إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار، مدير عام البرلمان، وتهدف إلى تأهيل جيل جديد من القادة الصغار القادرين على الإسهام في بناء وطنهم بروح المسؤولية والانتماء.

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