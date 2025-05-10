محافظ أسيوط يتابع تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات (فيديو وصور)

تابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة، والتي تمتد خلال الفترة من 10 حتى 30 مايو الجاري، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بفرض هيبة الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء العشوائي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، ويحيى أبورحمة مدير إدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية، حيث تم استعراض جهود الإزالات بمركزي أسيوط وديروط، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن، ضمن خطة متكاملة تشمل إزالة التعديات في المهد ومتابعة قرارات الإزالة السابقة لضمان عدم تكرار التعديات.

وأكد محافظ أسيوط أهمية المتابعة اليومية لسير الأعمال بكافة مراكز المحافظة، مع تعزيز التنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية، من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة، التزامًا بالقانون وضمانًا لحقوق الأجيال القادمة.

الموجة الـ26 تُنفذ على ثلاث مراحل

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الموجة الـ26 تُنفذ على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى من 10 حتى 30 مايو، تليها المرحلة الثانية من 7 حتى 27 يونيو، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 5 حتى 25 يوليو 2025، موضحًا أنه تم الإعداد للموجة من خلال اجتماعات تنسيقية مكثفة ووضع جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لتغطية جميع مراكز المحافظة.

وأعلن محافظ أسيوط عن تخصيص عدد من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر رقم (114) أو الأرقام (2135670/088)، (2135858/088)، (2135727/088)، بالإضافة إلى تلقي الصور والبلاغات عبر تطبيق تليجرام على رقم (01066628906)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة: www.shakwa.eg.

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