الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين لمتابعة جودة الخدمات (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد فرع هيئة الاستثمار،فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمقر فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الواقع بالطابق السابع بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والاطمئنان على كفاءة الأداء، في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

 

رافق محافظ أسيوط خلال جولته كل من خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، وأمين كمال، مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بأسيوط، ومؤمن البحبوحي، مدير الشؤون القانونية بالهيئة، وشيماء مجدي، مدير فرع هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

 

آليات تقديم الخدمات المتكاملة

 

شملت الجولة تفقد مختلف أقسام مركز خدمات المستثمرين، حيث استمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي حول آليات تقديم الخدمات المتكاملة، والتي تتم من خلال ممثلي الجهات المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح، مثل هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة، ومصلحة الشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية، ونقابة المحامين، إلى جانب ممثل المحافظة لتيسير الإجراءات للمستثمرين.

 

وأكد محافظ أسيوط خلال الجولة أن ملف الاستثمار يحظى بأولوية قصوى لدى القيادة السياسية، التي تسعى جاهدة إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين عبر تقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على استغلال ما تملكه من مقومات طبيعية وبشرية لتعزيز فرص الاستثمار وتنفيذ برامج تنموية شاملة.

 

"تنفيذي أسيوط" يوجه باستغلال 100 بيت ريفي للزراعة والإعلان عن الفرص الاستثمارية

في جولة مفاجئة، محافظ أسيوط يتفقد المعمل المركزي لمياه الشرب ومحطة مياه الهلالي (صور)

ووجه اللواء هشام أبو النصر بتركيب شاشة تفاعلية داخل المركز لعرض الخريطة الاستثمارية والإجراءات المطلوبة لبدء المشروعات، مع توفير أدلة استرشادية تُسهل على المستثمرين التعرف على الفرص والإجراءات المتاحة، كما شدد على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان توفير بيانات دقيقة وشاملة تساهم في تسريع بدء الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية الصناعية التنمية المستدامة الهيئة العامة للاستثمار الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة الخريطة الاستثمارية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر هيئة التنمية الصناعية محافظ أسيوط محافظة اسيوط مصلحة الشهر العقاري

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تنظم ندوة عن دور الشباب في الحفاظ على الأمن القومي (صور)

انطلاق أعمال رصف شارع المجلس بالبداري أسيوط لتطوير البنية التحتية

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يفتتح وحدات الحساب الذهني بداري الصفا والحنان لرعاية الأيتام (صور)

زراعة أسيوط تجري متابعة ميدانية لزراعات القطن (صور)

تطوير مدخل قرية بني قرة بأسيوط ونقل موقف السرفيس لتحقيق السيولة المرورية (صور)

رياضة أسيوط: تطوير ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب بني رافع (صور)

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سوابق نصب، القصة الكاملة لتورط المدير الرياضي المحتمل للزمالك في قضية احتيال

البيتكوين تقفز فوق 105 آلاف دولار بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والعنب في سوق العبور

البلطي يواصل انخفاضه في سوق العبور، وهذه أسعار السمك اليوم الإثنين

تقرير المعمل الكيماوي بشأن مواد مخدرة حاولت راقصة شهيرة تهريبها عبر المطار

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

الخدمات التي يقدمها صندوق العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون العمل الجديد

الإيجار القديم، تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام القانون

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان حماس الإفراج عنه.. من هو الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

موسم الحج 2025، هل يجوز الحج مع عدم تقصير شعر الرأس؟

المزيد
الجريدة الرسمية