محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين لمتابعة جودة الخدمات (صور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمقر فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الواقع بالطابق السابع بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والاطمئنان على كفاءة الأداء، في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

رافق محافظ أسيوط خلال جولته كل من خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، وأمين كمال، مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بأسيوط، ومؤمن البحبوحي، مدير الشؤون القانونية بالهيئة، وشيماء مجدي، مدير فرع هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

آليات تقديم الخدمات المتكاملة

شملت الجولة تفقد مختلف أقسام مركز خدمات المستثمرين، حيث استمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي حول آليات تقديم الخدمات المتكاملة، والتي تتم من خلال ممثلي الجهات المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح، مثل هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة، ومصلحة الشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية، ونقابة المحامين، إلى جانب ممثل المحافظة لتيسير الإجراءات للمستثمرين.

وأكد محافظ أسيوط خلال الجولة أن ملف الاستثمار يحظى بأولوية قصوى لدى القيادة السياسية، التي تسعى جاهدة إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين عبر تقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على استغلال ما تملكه من مقومات طبيعية وبشرية لتعزيز فرص الاستثمار وتنفيذ برامج تنموية شاملة.

ووجه اللواء هشام أبو النصر بتركيب شاشة تفاعلية داخل المركز لعرض الخريطة الاستثمارية والإجراءات المطلوبة لبدء المشروعات، مع توفير أدلة استرشادية تُسهل على المستثمرين التعرف على الفرص والإجراءات المتاحة، كما شدد على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان توفير بيانات دقيقة وشاملة تساهم في تسريع بدء الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.