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جامعة أسيوط تنظم ندوة عن دور الشباب في الحفاظ على الأمن القومي (صور)

ندوة جامعة أسيوط،
ندوة جامعة أسيوط، فيتو

نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط ندوة توعوية بعنوان "دور الشباب في الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات الراهنة" تحت شعار معًا لترسيخ قيم الانتماء والولاء الوطني، بالتعاون مع جامعة الأزهر فرع أسيوط. 

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر؛ وبإشراف الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي كمال معبد مدير المركز.

تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني لدى الطلاب 

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني لدى طلابها، وتعمل على تنمية وعيهم بقضايا الأمن القومي، في إطار رسالتها التنويرية والتوعوية. وأوضح أن تنظيم الندوة التوعوية، يأتي تأكيدًا على التزام الجامعة بتطوير الوعي الوطني لدى الطلاب، باعتباره أحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجامعة، ودعمًا لجهود الدولة في بناء جيل واعٍ ومدرك للتحديات التي تواجه الوطن، وقادر على المشاركة الفاعلة في حماية أمنه واستقراره.

 

وقال الدكتور سلامة داود؛ من خلال المشاركة في الندوة بتسجيل صوتي، إن هذه الندوة التوعوية تأتي انطلاقًا من إيمان جامعة الأزهر بدورها الوطني والديني والتعليمي في بناء جيلٍ واعٍ ومدرك لحجم التحديات التي تواجه الوطن؛ مؤكدًا إن الشباب هم عماد الأمة، واستثمار وعيهم هو أقوى سلاح في مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والنسيج الوطني، ولهذا نحرص دائمًا على دعم كل الندوات التوعوية والتثقيفية التي تُسهم في تنمية الوعي وتثبيت قيم الولاء والإنتماء لتحقيق الإستقرار.

 

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط ؛ أن تنظيم هذه الندوة التوعوية يأتي في إطار الدور الحيوي للجامعة في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى شباب الجامعات، والتي تُسهم في تحصين الشباب ضد الأفكار المغلوطة والتيارات الهدامة، حيث أنهم خط الدفاع الأول عن الوطن، وشركاء حقيقيين في صياغة مستقبله؛ موجهًا بضرورة تعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة، لنشر ثقافة الأمن القومي، والتفاعل الإيجابي مع القضايا الوطنية المعاصرة.

 

واستعرض الدكتور علي كمال معبد؛ أن الندوة تضمنت محاضرة رئيسية بعنوان "التهديدات والتحديات وآثارها علي الأمن القومي المصري العربي"، ويحاضرها العقيد محمد أحمد عبد الحكيم؛ تتناول أبعاد الأمن القومي المصري، والتحديات التي تواجه الأمن القومي في الوقت الراهن، ودور الشباب في التصدي لهذه التحديات، وأهمية المشاركة الفعالة من قبل جميع فئات المجتمع في دعم الأمن القومي، وجلسة حوارية يديرها الدكتور الحسيني حسن حماد؛ عن التحديات المعاصرة التي تواجه الأمن القومي، والتباحث حول أهمية التعليم، والتوعية، والبرامج المجتمعية التي يمكن أن تساهم في رفع مستوى وعي الشباب بالقضايا الأمنية؛ موجهًا الشكر للجامعة على الدعم المتواصل للأنشطة التوعوية والتثقيفية، وعلى ما تبذله من جهود ملموسة في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لتفعيل دورهم المجتمعي.

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وأشارت الدكتورة أسماء جابر، أن الندوة أسفرت عن بعض التوصيات وأهمها: يجب إطلاق برامج توعوية وتثقيفية موجهة للشباب تهدف إلى تعزيز مفاهيم الأمن القومي وقيم الولاء والإنتماء، يُنصح بتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة التطوعية التي تستهدف خدمة المجتمع، ينبغي تنظيم لقاءات دورية تجمع بين الشباب وكبار السن ليتبادلوا الخبرات والأفكار، ضرورة إنشاء منصات إلكترونية تفاعلية "youth express" يمكن للشباب أن يعبروا فيها عن آرائهم ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية، ينبغي توفير برامج تدريبية تسعى لتطوير المهارات القيادية لدى الشباب، مثل مهارات الخطابة، والتفاوض، وحل النزاعات، يمكن استخدام الفنون والثقافة كوسيلة لتجسيد قيم الولاء والإنتماء، وضرورة التعاون مع الجامعات والمدارس لوضع برامج دراسية تعزز من مفاهيم الأمن القومي والولاء والإنتماء.

 

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