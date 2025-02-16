افتتاح النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات ومدارس أسيوط "صور"

افتتح محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر والدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ فعاليات النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط؛ والذي تنظمه جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وإشراف الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ فبراير الجاري.

حضر الافتتاح ؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب؛ والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة بدر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود شيحه نائب رئيس جامعة سفنكس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نبيل نورالدين نائب رئيس جامعة ميرت لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ووكلاء الوزارة ومديري المدراس ورعاية الطلاب المشاركين، والإعلاميين؛ وبمشاركة وفود طلابية من (١٢) جامعة ومعهد، و(٨) مدارس.

مشاركة طلاب 12 جامعة و8 مدارس

في مستهل الملتقى؛ رحّب الدكتور جمال تاج؛ باللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، وضيوف الجامعة؛ موجهًا خالص الشكر والتقدير لتلبية الدعوة وحضور افتتاح النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد؛ في رحاب الجامعة، بمشاركة طلاب من (١٢) جامعة ومعهد، و(٨) مدارس.

ومن جانبه؛ أعرب اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن بالغ فخره بتواجده وسط لفيف من طلاب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، المشاركين في النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط؛ مثمنًا جهود جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية في تنظيم هذا الحدث؛ مشيرًا إلى أنه يُعد خطوة مُهمة في تعزيز دور الشباب في رسم ملامح المستقبل، والذي يأتى متوافقًا مع اهتمام الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، لدورهم الهام في صنع المستقبل.

وخلال كلمته؛ أكد الدكتور جمال تاج؛ أن هذا الحدث يأتي في إطار حرص جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي٢٠٣٠، بما يتواكب مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبما يحقق رؤية مصر ۲۰۳۰ للتنمية المستدامة.

وتوجّه رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ بخالص الشكر والتقدير؛ للطلاب المشاركين في أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد في نسخته الثانية؛ مؤكدًا ان أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد يعد فرصة جيدة لتبادل الثقافات بين طلاب الجامعات والمدارس المشاركين.

كما توجه الدكتور جمال تاج برسالة للطلاب قائلًا؛ "كونوا على ثقة في وطنكم، حلقوا بأحلامكم إلى عنان السماء؛ ثابروا وواجهوا التحديات، فمصرنا العزيزة في حاجة لحماسكم فالمستقبل لكم وبكم".

وأوضح الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ أن الحدث يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالطلاب وتأهيلهم في كافة المجالات بما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠؛ وبما يحقق رؤية الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وإعداد جيل من الشباب قادرًا على الإبداع والابتكار وصنع المستقبل؛ مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيحظى بمشاركة أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة من جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، كما ستنظم الجامعة العديد من الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية والفنية فضلًا عن الندوات التوعوية والتثقيفية على مدار الأسبوع.

وتضمنت فعاليات افتتاح النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، إفتتاح المعرض العلمي والتكنولوجي ومعرض المنتجات الغذائية، ثم جولة لتفقد معامل الجامعة، فعاليات الحفل والتي شهدت إهداء درع الجامعة لمعالى محافظ أسيوط، ومن ثم تكريم الجامعات والمدارس المشاركة.

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