السبت 10 مايو 2025
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محافظ أسيوط يفتتح وحدات الحساب الذهني بداري الصفا والحنان لرعاية الأيتام (صور)

محافظ أسيوط في دار
محافظ أسيوط في دار الحنان للبنين، فيتو

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدتي الحساب الذهني " UCMAS" بدار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط، ودار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الذهنية للأطفال الأيتام وتنمية مهاراتهم العقلية.

تطوير وتنمية مهارات الأطفال بداري الصفا والحنان لرعاية الأيتام

 

كان محافظ أسيوط قد وجه مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف جهودها في تطوير وتنمية مهارات الأطفال بداري الصفا والحنان لرعاية الأيتام، من خلال التعاقد مع إحدى الهيئات التدريبية وتجهيز الفصول التعليمية داخل الدور، حيث تم تجهيز القاعات المزودة بشاشات وأجهزة كمبيوتر والبدء فعليًا في تنفيذ برنامج الحساب الذهني "UCMAS" كخطوة أولى لتنمية القدرات الذهنية وتحفيز التفكير الإبداعي لدى الأطفال.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، ومحمود ياسين، رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتورة أماني الليثي، رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية بأسيوط.

وبدأت الجولة بافتتاح وحدة " UCMAS" بدار الصفا، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه التجهيزات والمعدات الحديثة، واستمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التعليمية المقدمة للفتيات ثم توجه إلى دار الحنان لرعاية البنين، حيث شاهد أول حصة تدريبية للأطفال، وتفاعل معهم، مشيدًا بحماسهم ومشاركتهم الفعّالة.

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محافظ أسيوط وكيلا لعروس من دار أيتام

 

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لجميع دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، مشددًا على أهمية التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير دور رعاية الأطفال وتحسين الخدمات المقدمة لهم. كما أعرب عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

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