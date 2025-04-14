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منطقة سوهاج الأزهرية تعلن جدول انتخابات برلمان طلائع مصر إلكترونيا

منطقة سوهاج الأزهرية
منطقة سوهاج الأزهرية

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، الجدول التنفيذي لانتخابات برلمان طلائع مصر الكترونيا، لمشاركة أعضاء برلمان مصر والمشاركين من المعاهد الأزهرية بسوهاج المسجلين على الاستمارة الإلكترونية من المشاركة في فعاليات الانتخابات.

وأوضحت الدكتورة صفاء محمود، منسق البرلمان بالمنطقة، أنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح للنظام الفردي في الفترة 15- 18 إبريل الجاري، بينما يتم فتح باب الترشح لنظام القائمة في الفترة 22- 24 إبريل، وتعلن القوائم المبدئية الكترونيا في الرابع والعشرين، والطعون على الترشح في السابع والعشرين، بينما يتم الرد على الطعون في المدة 28- 29، ثم إعلان القوائم النهائية للمرشحين في الثلاثين من إبريل.

 

وأضافت منسقة البرلمان أن الدعاية الانتخابية ستكون خلال الفترة 30 إبريل - 9 مايو 2025م، ثم فترة الصمت الانتخابي في العاشر من مايو القادم، لتبدأ فترة التصويت الإلكتروني في الفترة 11-12 مايو، وتعلن النتيجة المبدئية للانتخابات في الثاني عشر من مايو، والطعون على اجراءات العملية الانتخابية في الفترة من 13 -14 مايو، والرد على الطعون في الفترة 15- 21 مايو، وسيتم اعلان النتيجة النهائية في 22 مايو القادم.

 

وعلى الراغبين في الترشح على نظام القائمة التوجه لمديرية الشباب والرياضة خلال مدة فتح باب الترشح ويمكن للراغبين في الترشح على النظام الفردي التسجيل من خلال الرابط التالي https://pve.mped.gov.eg/select-organization

 

يذكر أن مبادرة «برلمان طلائع مصر» أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية بناء على توصيات مؤتمر برلمان طلائع مصر بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، تستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة من سن العاشرة حتى الثامنة عشرة.

 

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اجراءات العمل أبريل الجارى الانتخابي الاستمارة الالكترونية الازهري الدكتور محمد حسنى

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