الأربعاء 07 مايو 2025
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اقتصاد

رفع الحظر عن المنتجات الغذائية المصرية ذات الأصل الحيواني بإقليم كردستان العراق

صادرات الصناعات الغذائية
صادرات الصناعات الغذائية

قام المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الممثلة فى مكتب التمثيل التجارى فى أربيل / كردستان العراق بالعمل على رفع الحظر المفروض من حكومة إقليم كردستان/ العراق على المنتجات الغذائية المصرية ذات الأصل الحيوانى، حيث أسفرت الجهود على السماح لكافة الشركات المصرية المدرجة بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتصدير إلى الأقليم وذلك لكافة المنتجات ذات الأصل الحيوانى ما عدا الدجاج الكامل المجمد والبيض نظرًا للاكتفاء الذاتى فى الأقاليم ووفقا لما يلى:

• توافر شهادة من هيئة سلامة الغذاء تفيد إدراج الشركة على القائمة البيضاء.

• توافر شهادة جودة عالمية واحدة على الأقل.

• المطابقة مع المواصفات القياسية العراقية.

 ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة المصرية نحو زيادة حجم الصادرات المصرية من خلال تعزيز وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية

 وأعرب المجلس  عن شكره وتقديره  للجهات والهيئات شركات النجاح من جهاز التمثيل التجارى ممثلا فى المكتب التجارى فى اربيل برئاسة السيدة وزير مفوض تجارى/ أميرة نبيل لطفى – رئيس المكتب والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة على التعاون البناء مع المجلس فى إدارة هذا الملف كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشركات المصرية أعضاء المجلس التى تمت زيارتها من قِبل مسئولى وزارة الزراعة فى حكومة اقليم كردستان / العراق والتي أظهرت الصورة المشرفة للمنتجات الغذائية المصرية. 

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