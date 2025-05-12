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رياضة

تفاصيل أزمة جديدة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي (فيديو)

أزمة مباراة الأهلي
أزمة مباراة الأهلي والاسماعيلي 2008

شهد قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أزمة جديدة بعد حدوث مشادة بين الجهاز الفني ولاعبي فريق 2008 مع نظيره الإسماعيلي عقب المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا في دوري الجمهورية للناشئين بملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو للحظة ما بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في دوري الجمهورية للناشئين 2008 والتي انتهت بخسارة الأحمر 3-2 وفقد ثلاث نقاط في مشواره نحو المنافسة علي لقب دوري الجمهورية للناشئين والتي يتصدرها نادي إنبي.

 

 

ويظهر في الفيديو الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء في أرضية ملعب المباراة مع أمن النادي لحظة فض الاشتباك بين الجانبين في مظهر غير رياضي.

ومن المقرر أن تفتح إدارة النادي الأهلي تحقيقا في واقعة اشتباك لاعبي الأحمر مع الإسماعيلي بملعب القلعة الحمراء في مسابقة دوري الجمهورية للوقوف علي كافة الملابسات ومحاسبة المخطئ.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية هذا الموسم التي خطفت الأضواء داخل قطاع الناشئين بعد واقعة مباراة الاهلي وزد في بطولة الجمهورية للشباب 2005 والتي شهدت مشادة كلامية بين عبد الحميد حسن المدير الفني للفريق في حينها ومعتز محمد لاعب الفريق وقائد منتخب مصر للشباب وقام على أثرها عبد الحميد بإخراج اللاعب من الملعب وطلب منه التوجه لغرف الملابس ومنعه من المران مع الفريق بعدها.

وتسببت تلك الواقعة في قيام إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بتوجيه الشكر لـ عبد الحميد حسن “ميدو”، مدرب فريق 2005 بالنادي، وإعفائه من منصبه بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وزد مواليد 2005 والتي انتهت بفوز زد بركلات الجزاء الترجيحية خاصة بعدما تدخل عدد من الشخصيات الرياضية لفض الاشتباك بين مدرب الأهلي ولاعب الفريق بملعب زد في مشهد غير مألوف.

 

 

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