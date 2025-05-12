الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 15 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لمدرسة بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 15 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في جباليا بقطاع غزة.


وقالت الوكالة: إن 5 أطفال من بين الشهداء، إلى جانب عدد من الإصابات.

ووفق الوكالة فقد استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الطابق الثاني بمدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، استشهد أيضا عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في محيط مسجد حماد الحسنات غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 إلى 52829 شهيدا، و119554 مصابا.

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جباليا قطاع غزة غزة مدرسة فاطمة بنت أسد مسجد حماد الحسنات

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