حريق هائل بمخزن خردة في الشرقية والدفع بـ3 سيارات إطفاء (صور)

شب مساء اليوم الأحد، حريق هائل في مخزن خردة بمنطقة أبو سمران نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وجار محاولات السيطرة على الحريق من قِبل قوات الحماية المدنية.

حريق هائل يلتهم مخزن خردة في بلبيس

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن خردة بمنطقة أبو سمران بنطاق مركز بلبيس، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، فيما توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وتبين أن المخزن على مساحة 250 مترا.

حريق هائل بمخزن خردة في الشرقية والدفع بـ3 سيارات إطفاء،فيتو

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

حريق هائل بمخزن خردة في الشرقية والدفع بـ3 سيارات إطفاء،فيتو

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

حريق هائل بمخزن خردة في الشرقية والدفع بـ3 سيارات إطفاء،فيتو

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.