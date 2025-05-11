الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بسيارة في الإسكندرية وتضبط السائق المخالف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله قائد سيارة يقوم بحركات استعراضية ويسير برعونة بأحد شوارع الإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

البداية كانت برصد المتابعة الأمنية لمقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر قائد سيارة يقوم بأفعال مخالفة وتعريض السلامة العامة للخطر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي في الإسكندرية وتضبط السائق المخالف

بفحص الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبيّن أنه سائق مقيم بدائرة القسم، ولا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما جاء في المقطع المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.

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