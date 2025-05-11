إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

شهدت منطقة وصلة أم قمر، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي حادث انقلاب سيارة ميكروباص سوزوكي مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

إخطار من هيئة الإسعاف

وتلقت فرع هيئة الإسعاف المصرية بإقليم القناة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين في محافظة الإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وكشفت مصادر طبية أن المصابين هم محمد بدر عبد الله، 55 سنة، مقيم بأبو صوير، أُصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،رشا صلاح علي، 45 سنة، من أبو صوير، تعاني من اشتباه كسر بالركبة اليسرى وكدمات متفرقة،شيماء محمد بدر، 34 سنة، من أبو صوير، أُصيبت بجرح قطعي في الجبهة طوله حوالي 5 سم، مع اشتباه كسر في العمود الفقري، جميلة عبد الرحمن محمد، من المنايف، تعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري وآلام في الصدر.

كما أصيبت آية محمد عبد الله جعفر، 19 سنة، من أبو صوير، أُصيبت باشتباه كسر في الساعد الأيمن، مع آثار ما بعد الارتجاج وآلام بالصدر. أمل محمود عبد الحافظ محمود، 42 سنة، من أبو صوير، تعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري

وأكدت المصادر الطبية أن جميع المصابين تم استقبالهم بقسم الطوارئ بمستشفى القصاصين التابعة فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية لتلقي الإسعافات والفحوصات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الأجهزة المعنية التحقيق في أسباب الحادث وملابساته.

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