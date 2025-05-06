الثلاثاء 06 مايو 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وزيادة نعومته

الشعر المتقصف
الشعر المتقصف

تقصف الشعر من المشكلات الشهيرة التي تصيب السعر وتزعج الفتيات كثيرا لأنها تؤثر على نعومة الشعر وكثافته ومظهره.

وتحرص الفتيات على علاج تقصف الشعر للحفاظ على جمالهن، وذلك عادة يكون من خلال تطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة على الشعر.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير:

  • في وعاء صغير، يتم خلط زيت الزيتون مع العسل حتى يتجانسا تماما.
  • يوضع الخليط على الشعر مع التركيز على الأطراف المتقصفة.
  • يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي (بونيه) ويترك لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
  • يغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الفاتر.
  • يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة خلال فترة قصيرة.
وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف 
وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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