طرق بسيطة لفرد الشعر فى المنزل بدون مكواة وسيشوار

فرد الشعر من الأمور التى تسعى لها الفتيات للحصول على شعر انسيابى وجميل ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

وفرد الشعر عادة ما يكون من خلال المكواة أو السيشوار أو الوسائل الدائمة كالبروتين، وللاسف جميع ماسبق يدمر الشعر، لذا تبحث الفتيات عن الوسائل الطبيعية لفرد الشعر.

وصفات طبيعية لفرد الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفات طبيعية لفرد الشعر، منها:

ماسك الحليب والعسل

المكونات:

كوب من الحليب كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا

ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بكيس بلاستيكي لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

زيت جوز الهند الساخن

الطريقة:

سخني زيت جوز الهند قليلا حتى يصبح دافيء.

دلكي فروة الرأس والشعر جيدًا.

لفي شعرك بمنشفة مبللة بماء ساخن واتركيها 30 دقيقة.

اغسلي شعرك كالمعتاد.

هذه الطريقة ترطب الشعر وتساعد على تنعيمه تدريجيًا.

ماسك الموز والزبادي

المكونات:

موزة ناضجة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

الطريقة:

اهرسي الموز واخلطيه مع الزبادي حتى تحصلي على معجون ناعم.

ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 45 دقيقة.

اغسلي الشعر جيدا بالشامبو.

هذا القناع ينعم الشعر ويقلل من التجعد.

نصائح للحفاظ على شعر مفرود

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن هناك بعض النصائح التى تجعل الشعر مفرود، منها:-

استخدمي مشط واسع الأسنان عند تسريح الشعر وهو مبلل.

تجنبي ربط الشعر بشدة لتقليل التكسر.

استخدمي شامبو خالي من الكبريتات والمواد الكيميائية الضارة.

احرصي على ترطيب الشعر دائما باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت الزيتون.

وصفات طبيعية لفرد الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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