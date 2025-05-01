نصائح مهمة اتبعيها للحصول على شعر صحى ولامع

العناية بالشعر أمر ضرورى تحرص عليه العديد من الفتيات لتجنب تساقط وتقصف الشعر، وزيادة طول الشعر وكثافته ما يزيد من جمالهن.

والعناية بالشعر ليس الترطيب والتنظيف فقط، بل من خلال التغذية السليمة وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر.

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن الشعر من أبرز مظاهر الجمال سواء لدى النساء أو الرجال، والحفاظ عليه يتطلب عناية خاصة وروتين منتظم للحفاظ على صحته ولمعانه.

نصائح مهمة تساعد في العناية بالشعر

وأضافت دعاء، أن هناك بعض النصائح التى تساعد في العناية بالشعر حفاظا على جماله، منها:-

غسل الشعر بطريقة صحيحة، ويُنصح بغسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، لتجنّب فقدان الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، كما يُفضل استخدام شامبو مناسب لنوع الشعر سواء كان دهني، جاف أو عادي.

تجنّب استخدام الماء الساخن، الماء الساخن يُضعف بصيلات الشعر ويؤدي إلى جفافه، لذا يُفضل غسل الشعر بالماء الفاتر أو البارد للحفاظ على قوته ولمعانه.

استخدام الزيوت الطبيعية، والزيوت مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الأرغان، وزيت الخروع تساعد على تغذية الشعر وتقويته، يُمكن استخدامها كحمام زيت قبل الاستحمام أو كمرطب بعد الغسل.

الابتعاد عن أدوات التصفيف الحرارية، حيث أن مجففات الشعر ومكواة الفرد تسبب تقصف الشعر وتلفه مع الاستخدام المستمر، لذا يُفضل استخدامها باعتدال مع واقي حرارة، أو ترك الشعر ليجف طبيعيًا قدر الإمكان.

اتباع نظام غذائي صحي، والشعر يتأثر بنوعية الغذاء، لذلك من المهم تناول أطعمة غنية بالبروتينات، الفيتامينات (خاصة A وE وB) والمعادن مثل الزنك والحديد.

قص أطراف الشعر بانتظام، حيث يُساعد قص الأطراف كل 6-8 أسابيع على التخلص من التقصف وتحفيز نمو الشعر بشكل صحي.

عدم تمشيط الشعر وهو مبلل، لأن الشعر المبلل يكون في أضعف حالاته، لذا يُفضل تجفيفه قليلًا قبل تمشيطه بلطف باستخدام مشط واسع الأسنان.

تجنّب المواد الكيميائية الضارة، فالمواد الكيميائية الموجودة في بعض الصبغات أو الفرد تسبب تلف الشعر وتضعفه، لذا يُفضل اختيار منتجات خالية من الكبريتات والبارابين.

نصائح مهمة تساعد في العناية بالشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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