من ريا وسكينة إلى سفاح محرم بك.. سر دفن القتلى تحت البلاط بالإسكندرية.. مجرم كرموز الأخطر.. و4 جثث تكشف جريمة المعمورة

من الأزقة الضيقة في حي اللبان حيث دوّت صرخات ضحايا ريا وسكينة في مطلع القرن العشرين، إلى أحياء المعمورة وكرموز في الإسكندرية الحديثة، تتكرر الحكاية لكن بأوجه مختلفة، ويبقى المشهد واحدًا “جثث مدفونة تحت البلاط”، وجرائم تتوارى خلف جدران البيوت الصامتة.

مشهد دفن القتلى تحت الأرضيات لم يعد مجرد تفصيل في أرشيف الجريمة، بل أصبح أسلوبًا مقلقًا يعيد للأذهان أكثر القصص دموية في تاريخ الجريمة بالمحافظة. من مجرم كرموز إلى اكتشاف 4 جثث في المعمورة، تقف الإسكندرية مرة أخرى في قلب مشهد مرعب، وتطرح تساؤلات كثيرة: لماذا تحت البلاط؟ وهل باتت هذه المدينة التاريخية مأوى لأساليب قتل تعود بنا إلى بدايات القرن الماضي؟

جريمة قتل محرم بك

وانشغل الرأي العام المصري، مؤخرًا، بجريمة قتل تم الكشف عنها حديثًا، وقعت في منطقة محرم بك بالإسكندرية منذ 8 سنوات، لكن لم يتم إكتشافها إلا منذ يومين، حيث يجري التحقيق مع شاب تم اتهامه بقتل والده عام 2017، وبمشاركة والدته، وتم دفن الجثة داخل شقة الأسرة بمحرم بك، وظلت الجثة مختفية، لكن القدر شاء أن يستيقظ ضمير ابنة القتيل لتعترف بالجريمة وترشد عن مكان جثة والدها وعن القتلة.

اكتشاف جريمة قتل بعد 8 سنوات بالإسكندرية

وتصدرت جريمة القتل الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، باعتبارها الجرائم الغريبة، وشغل بال المصريين البحث عن جرائم سفاحي الإسكندرية، وخاصة بعد أن تداول النشطاء تدوينة ساخرة تطالب كل من يريد السكن في محافظة الإسكندرية بالبحث أسفل أرضيات الشقة، للكشف عما إذا كانت هناك جثث مدفونة تحت "البلاط".



جريمة القتل الجديدة، التي تم الكشف عنها، بعد تلقي بلاغ من فتاة يكشف عن جريمة قبل 8 سنوات، حيث أنهت سيدة حياة زوجها بمساعدة الابن ودفنته بالمنزل في الإسكندرية، وقاموا بدفن الجثة تحت "سيراميك" الشقة، أثارت الجريمة حالة من الفزع الشديد بين الأهالي في الإسكندرية، الذين ربطوا الجريدة بجريمة أشهر سفاحي العصر الحديث في الإسكندرية، ريا وسكينة، حيث شهدت الإسكندرية في عشرينات القرن الماضي، نفس الجرائم، القتل ودفن جثة القتيل تحت أرضية المنزل.

ريا وسكينة أصل حكاية سفاحي الإسكندرية



أصل حكاية السفاحين في الإسكندرية بدأت مع "ريا وسكينة"، منذ نحو 100 عام تقريبًا، حيث قتلت السفاحتين ريا وسكينة 17 سيدة، بمشاركة حسب الله زوج ريا، وعبد العال زوج سكينة وآخرين، فريا وسكينة علي همام، أختين جاءتا من صعيد مصر وعاشا في الإسكندرية، وتم القبض عليهما عام 1920، وتم اتهمهما بقتل 17 سيدة وسرقة ذهبهم، وقامتا بمساعدة آخرين بدفن الجثث تحت أرض منازلهم التي كانوا يعيشون فيها، القضية كانت مرعبة، وأثارت الرأي العام في مصر آنذاك.

أشهر سفاحي الإسكندرية ريا وسكينة، فيتو



وأصبحت حكاية السفاحتين ريا وسكينة وزوجيهما هما الأشهر فى عالم الجريمة والقتل فى محافظة الإسكندرية، وخاصة في حي اللبان، الذي يقع بين حي المنشية ومنطقة مينا البصل بالإسكندرية، وعرفوا بقتلهم للنساء بعد استدراجهن إلى بيتهن وسرقة كل مصاغهن، ودفنهن فى نفس البيت الذى يقطنوه، ومع الوقت انتشرت الشائعات بين سكان المنطقة التى يقطنوها الأمر الذى ألقى بأصابع الاتهام نحوهم، نتيجة لتصرفاتهم المريبة وحياتهم الشاذة التى عاشوها، مما دفع رجال الأمن وقتها لتتبعهما هن وأزواجهن، وبالفعل انتهت قصتهما الشهيرة بالقبض عليهما وإعدامهما في واقعة كانت الأولى لإعدام سيدات في مصر، وتم تنفيذ حكم الإعدام عام 1920.

سفاح كرموز الأخطر وعقد نفسية سبب قتل السيدات



لم تمض إلا سنوات قليلة، وظهر سفاح آخر في الإسكندرية، عُرف بسفاح كرموز، المعروف باسم سعد إسكندر عبد المسيح، كان أشهر السفاحين الذين أثاروا الرعب فى محافظة الإسكندرية فى الفترة من 1948 حتى 1953، واشتهر أيضًا بقتل النساء دون الرجال، وقال البعض أن ارتكابه لمثل هذه الجرائم واختياره للسيدات لتكون ضحيته جاء نتيجة لعقدة نفسية تسببت فيها امرأة.

سفاح كرموز، فيتو



أثار سفاح كرموز الرعب في مدينة الإسكندرية بعد سلسلة جرائم قتل النساء المرتكبة خلال هذه الفترة، وكان سعد اسكندر من أصل صعيدي، من محافظة أسيوط، نزح إلى الاسكندرية بحثًا عن عمل ثم اقترض مبلغًا من المال من أحد أقاربه واستأجر شونة لتخزين الغلال، لكنه خلال فترة قصيرة حوّلها مسرحًا لجرائمه.

بدأت حكاية السفاح في أوائل سبتمبر عام 1948، تحديدًا في شارع وادي الملوك في حي غبريال الشعبي في مدينة الاسكندرية، وفي أحد المنازل من هذا الشارع سمعت قطقوطة (20 عامًا) صرخة مدوّية مصدرها الطابق العلوي من المنزل نفسه، حيث تقيم في الدور الأول منه، فعرفت بأن هناك أمر مكروه أصاب سيدة تدعى "بمبة" التسعينية، وتقطن بمفردها في الطابق العلوي، وعندما وصلت لشقة بمبة وجدت شابًا فسألته عن بمبة، وقال لها: "إطمئني، إنها في الداخل تصليّ"، ثم أشار إليها بالدخول إلى الغرفة، لكنه باغتها بضربة قوية على مؤخرة رأسها بساطور كان يخفيه خلف ظهره فسقطت غارقة في دمائها.

قطقوطة أوقعت سفاح الإسكندرية

هرب السفاح ونقلت قطقوطة إلى المستشفى، بين الحياة والموت حيث مكثت في غيبوبة فارقت خلالها الست بمبة الحياة لكنّ قطقوطة كتب لها عمر جديد، وعادت للحياة بأعجوبة لتروي ما حدث معها لرجال الشرطة، مؤكدة على أن القاتل شاب كان يتردد إلى البيت وتعرفت الشرطة على أوصاف القاتل الحقيقي سعد إسكندر عبد المسيح، وتعرفت عليه قطقوطة وأحيل على النيابة التي قررت حبسه احتياطيا إلى حين محاكمته.

السفاح سعد إسكندر عبد المسيح بعد القبض عليه، فيتو



استغل محاميه التناقض الذي ورد على لسان قطقوطة فأقنع غرفة المشورة بعدم وجود مبرر لإيقافه على ذمة القضية فأفرج عنه بضمانة مالية واختفى لعامين كاملين، وكاد الناس ينسوه تمامًا.

لكن في فبراير 1951 أبلغ سائق سيارة نقل أنه أثناء مروره في شارع قنال المحمودية شاهد شخصين يتقاتلان: أحدهما تسيل دماؤه بغزارة. كان الاثنان يقفان أمام الشونة في الشارع الذي يحمل الرقم 122، وأسرع شاويش الدورية ليجد جثة رجل في جلباب مضرّجة بالدماء، ولا أحد بالقرب منها وباب الشونة مفتوح.

ومن خلال المعاينة المبدئية وجد داخل مع الرجل 115 جنيهًا، وآثار دماء على الجدران داخل الشونة، وآثار لحفرة فى الأرض، وعند الحفر وجدت فيها عظام آدمية، تبين خلال البحث أن مستأجر هذه الشونة هو نفسه سعد اسكندر عبد المسيح مرتكب جريمة قتل بمبة، منذ تلك اللحظة أطلقت الصحافة عليه لقب "سفاح كرموز"

شونة سفاح كرموز للعلاقات الغرامية وريا وسكينة بمسكنه



وكشفت التحقيقات أن سفاح كرموز استأجر الشونة وكانت وكرا لعلاقاته الغرامية، وبعد تفتيش منزله عُثر على عدد من مجلة الشرطة وفيها قصص جرائم ريا وسكينة، كما عثرت الشرطة على إشارات وضعها حول الجزء الذي يتحدث عن كيفية إخفائهما لجثث ضحاياهما تحت أرضية منزلهما،فما كان من الشرطة إلا أن قدمته إلى النيابة التي أحالته بدورها على محكمة الجنايات فصدر ضده حكمان بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضيتي قتل بمبة ومحاولة قتل قطقوطة.

القبض على سفاح كرموز، فيتو



وجاءت نهايته فى عام 1953 بعد أن تمكنت الشرطة من القبض عليه بعد 5 سنوات من الرعب والقلق والفزع التى أشاعها بين أهالى كرموز، وحكم عليه بالإعدام بعد رحلة قضائية طويلة حكم فيها عليه مرتين بالأشغال الشاقة المؤبدة.

سفاح المعمورة على خطوات ريا وسكينة



وبعد مرور نحو 70 عامًا، تكررت حكاية السفاح بنفس التفاصيل في محافظة الإسكندرية، وتحديدًا في منطقة المعمورة، عندما تمكنت السلطات الأمنية من القبض على محامي يدعى نصر الدين السيد، 51 عامًا، بعد اكتشاف سلسلة من جرائم القتل البشعة، التي ارتكبها في شقق كان يستأجرها في المدينة، وبالصدفة البحتة تم اكتشاف جرائمه بالحفر في أرضية إحدى الشقق التي كان يستخدمها المحامي كمكتب ومسكن، وأيضًا مكان لدفن ضحاياه تحت "سيراميك" الأرضية، المحامي الذي كان يعيش بعيدًا عن عائلته وارتبط بعلاقات مشبوهة، كان يقوم بقتل ضحاياه ودفنهم في أرضية شققه.

سفاح المعمورة المحامي نصر الدين، فيتو



بدأت حكاية سفاح المعمورة، المحامي نصر الدين، عندما قام أحد السكان في العقار بسماع أصوات ودخان يأتي من شقة بالطابق الأرضي في العقار في ساعات متأخرة، فشك في الأمر، وعند البحث وجد حفرة، وبالحفر وجد شعر آدمي يخرج من الغرفة التي كان يغلقها المحامي بإحكام، وكان يرفض أن يدخلها أحد، داخل الغرفة، تم اكتشاف حفرة في الأرض وأثار دماء، وتم الكشف عن جثة مدفونة في تحت سيراميك أرضية الغرفة، وقامت الشرطة بمداهمة الشقة والقبض على المحامي.

ضحايا ودماء وسرقة ممتلكات تكشف سفاح المعمورة



كانت التحقيقات مع سفاح المعمورة صادمة، حيث تبين أن المحامي ارتكب جريمة قتل أخرى، وتم الكشف عن الضحية الثانية وكانت سيدة من الجيزة، كان قد تزوجها المحامي عرفيًا، ثم قتلها للحصول على ممتلكاتها.

سفاح المعمورة في مكتبه، فيتو



كما كشفت التحقيقات عن ضحية ثالثة لسفاح المعمورة، المحامي نصر الدين، وكانت موكله عنده، سيدة تعيش بمفردها احتال عليها وسحب منها مبلغًا ضخمًا من المال، وباع شقتها وأخذ كل أموالها وقام بقتلها، جرائم السفاح لم تنتهي، فقد تم الكشف عن جريمة أخرى، حيث قام المحامي باستدراج مهندس متقاعد إلى شقته بحجة شراء منزله في الإسكندرية، وبعد أن وقع المهندس في فخ المحامي، قتله المحامي واستولى على ممتلكاته، بما في ذلك سيارته وحساباته البنكية.

والغريب أن سفاح المعمورة وسفاح كرموز كانا يستخدمون نفس الطريقة التي استخدمتها ريا وسكينة في ارتكاب جرائمهم، القتل ودفن ضحاياهم في حفرة تحت الأرض.



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