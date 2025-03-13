سفاح المعمورة يعترف بقتل الضحية الثالثة

شهدت قضية سفاح المعمورة بالإسكندرية، تطورات جديدة، حيث اعترف السفاح نصر الدين السيد، أمام جهات التحقيق بقتله للضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم عدس، الذي كان الضحية الثالثة بترتيب العثور، بعدما أنكر ارتكابه للجريمة طوال الفترة الماضية ورغم العثور على الجثة في شقة كان يستأجرها بمنطقة العصافرة.

سفاح المعمورة يعترف بجرائمه

وقال أميران عثمان محام سفاح الإسكندرية، أن موكله كان قد نفى في البداية قتله للضحية الثالثة، لكنه أقر لاحقًا بسابق معرفته بالمهندس محمد.

وأضاف عثمان، أنه بعد هذا الاعتراف، قام بتمثيل الجريمة أمام المحققين بشارع 7 بمنطقة 45 بالعصافرة شرق المدينة.

وكانت جهات التحقيق بالإسكندرية قررت تجديد حبس سفاح الإسكندرية نصر الدين السيد ١٥ بوم للمرة الثالثة على ذمة التحقيقات التي تجريها في قتله لضحاياه والبحث عن ضحايا جدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.