الخميس 13 مارس 2025
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سفاح المعمورة يعترف بقتل الضحية الثالثة

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو

شهدت قضية سفاح المعمورة بالإسكندرية، تطورات جديدة، حيث اعترف السفاح نصر الدين السيد،  أمام جهات التحقيق بقتله للضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم عدس، الذي كان الضحية الثالثة بترتيب العثور، بعدما أنكر ارتكابه للجريمة طوال الفترة الماضية ورغم العثور على الجثة في شقة كان يستأجرها بمنطقة العصافرة. 

سفاح المعمورة يعترف بجرائمه

وقال أميران عثمان محام سفاح الإسكندرية، أن موكله كان قد نفى في البداية قتله للضحية الثالثة، لكنه أقر لاحقًا بسابق معرفته بالمهندس محمد.

وأضاف عثمان، أنه بعد هذا الاعتراف،  قام بتمثيل  الجريمة أمام المحققين بشارع 7 بمنطقة 45 بالعصافرة شرق المدينة.

وكانت جهات التحقيق بالإسكندرية قررت تجديد حبس سفاح الإسكندرية نصر الدين السيد ١٥ بوم للمرة الثالثة على ذمة التحقيقات التي تجريها في قتله لضحاياه والبحث عن ضحايا جدد.

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للمرة الثالثة، تجديد حبس سفاح المعمورة 15 يوما

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