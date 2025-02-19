تفاصيل تنشر لأول مرة فى قضية سفاح الإسكندرية.. المتهم استعان بعصابة نسائية لسرقة أموال ضحاياه.. لغز الرسالة الغامضة من هاتف أحد الضحايا والأمن يبحث عن قتلى آخرين

سفاح الإسكندرية، سفاح المعمورة، السفاح الجديد.. كلها أوصاف أطلقت على محام فى بداية العقد السادس من عمره، بعد أن اتهمته جهات التحقيق المختصة، بقتل امرأتين، ورجل تم العثور على جثمانه بعد اختفائه بنحو ثلاث سنوات، فيما يبحث رجال الشرطة فى احتمال تورطه فى قتل آخرين.. جرائم سفاح المعمورة أثارث حالة من الغضب بين المواطنين، ليس فى محافظة الإسكندرية فقط، بل فى مختلف محافظات مصر، وطالب الكثيرون بسرعة محاكمته لينال الجزاء الذى يستحقه قصاصا لما اقترفت يداه، فى ذات الوقت، حملت جرائم سفاح الإسكندرية الكثير والكثير من التفاصيل المثيرة، وحفلت بالأحداث المتشابكة، والمتناقضات الغريبة، ما جعلها تستحوذ على اهتمام واسع من الجميع.. فى التقرير التالي، نرصد أدق تفاصيل جرائم السفاح الجديد منذ البداية وحتى الآن.

بداية الأحداث كانت عندما استأجر أحد الأشخاص شقة فى منطقة المعمورة بالإسكندرية، وأثناء إجراء بعض التجديدات والتشطيبات بها، عثر على جثتين مدفونتين فى أرضية الشقة.. على الفور أبلغ شرطة النجدة التى انتقلت بدروها إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثتين لامرأتين، إحداهما ملفوفة فى بلاستك، والأخرى ملفوفة فى بطانية.. تم إخطار الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الأسكندرية، وبدأ ضباط المباحث فى إجراء تحريات مكثفة حول الواقعة، وتبين أن الشقة كانت مؤجرة لمحام من محافظة كفر الشيخ يدعى «نصر الدين. غ»، وكان يتخذها كمقر لمكتب محاماة، ورجحت التحريات أن يكون هو مرتكب جريمتي قتل السيدتين المدفونتين فى الشقة.

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زواج عرفى ينتهي بجثة وتابوت خشبي

طوّر رجال البحث الجنائي بالإسكندرية خطة البحث، وتوصلوا إلى أن المحامي، تعرف على أولى ضحاياه وتوطدت العلاقة بينهما إلى أن تزوجها عرفيا، وكانت دائمة التردد عليه فى مكتبه بمنطقة المعمورة، ومع الوقت توترت العلاقة بينهما ونشبت بينهما خلافات حادة بسبب كثرة علاقاته النسائية، فقرر المحامي التخلص منها، وعقد العزم على قتلها، وفى سبيل ذلك اتفق مع إحدى ورش النجارة كى تعد له صندوقا خشبيا محكم الغلق، بحجة استخدامه فى حفظ بعض الكتب والمستندات الخاصة بقضاياه، ثم اشترى «مشمع بلاستيك» ووضعه مع الصندوق الخشبى فى مكتبه.. وعندما حضرت الضحية إليه فى المكتب، افتعل معها مشادة كلامية، ثم انهال عليها ضربا وركلا حتى سقطت على الأرض جثة هامدة، ثم قام بلفها بـ «المشمع»، وأحكم غلقه بلاصق، ووضعها داخل الصندوق الخشبى وأحكم غلقه، بحيث لا تصدر عنه أية رأئحة، وترك الصندوق فى إحدى الحجرات لفترة من الزمن، ثم أخرج الجثمان وحفر قبرا فى أرضية الشقة ودفنه فيه، ثم أعاد تسوية الأرضية.

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سفاح المعمورة قتل موكلته بسبب 20 ألف جنيه

أما الجثة الثانية، فقد أشارت المعلومات المتوافرة عنها أمام الجهات المختصة، إلى أنها لسيدة كانت تتردد عليه لمتابعة قضية خاصة بها، وقد حدث بينها وبين المحامي المتهم، خلاف على قيمة أتعاب المحاماة، حيث طلب منها مبلغ 20 ألف جنيه، وعندما اعترضت ورفضت الدفع، نشبت بينهما مشادة كلامية عنيفة، فانقض عليها وقام بخنقها بكلتا يديه حتى فارقت الحياة، ثم لف جثمانها فى «بطانية» ودفنه بجوار جثمان ضحيته الأولى.. وبعد أيام قليلة ترك المكتب وانتقل إلى مكان آخر.. بعد أن انهى رجال المباحث تحرياتهم الأولية وبعض الأدلة والمعلومات المهمة، استصدروا إذنا من النيابة العامة، وتمكنوا من إلقاء القبض على المحامي المتهم، وعند مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه أنكرها جميعا فى البداية، وبدا شديد الهدوء والثبات أثناء التحقيقات، وأكد أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بقتل الضحيتين، غير أنه اعترف أمام النيابة بارتكاب الجريمتين، موضحا أنه قتل زوجته العرفية بسبب غيرتها الشديدة عليه، ورفضها لعلاقاته المتعددة مع بعض النساء المترددات عليه فى الشقة التى شهدت الجريمة.. وبالنسبة للضحية الثانية فقد أشار إلى أنه تخلص منها بسبب خلاف على أتعاب المحاماة.

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فحص 18 شقة بحثا عن ضحايا آخرين للسفاح

أثناء التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة، وصلت معلومة إلى رجال المباحث مفادها أن المحامي تنقل بين 18 شقة مؤجرة فى محافظة الإسكندرية وخارجها، وهو ما أثار الشكوك حول تورطه فى جرائم أخرى، وبدأت الأجهزة الأمنية فى فحص تلك الشقق، ثم كانت المفاجأة المدوية عندما عثروا على جثة مهندس على المعاش مختفى منذ نحو 3 سنوات مدفونة فى أرضية شقة كان المحامي المتهم يستأجرها فى منطقة المنتزة، وعند مواجهة المتهم بالجريمة الثالثة أنكرها تماما وأكد أنه لا تربطه أية علاقة بالمجني عليه، كما أنه ترك الشقة التى عثر على جثمانه بها منذ فترة.

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لغز الرسائل الغامضة من الضحية الثالثة للسفاح

كثف رجال الشرطة تحرياتهم حول الواقعة الأخيرة، واستمعوا إلى شهادة أقارب المهندس المجني عليه، والذين أكدوا أنهم تقدموا ببلاغ فى عام 2022 إلى قسم شرطة المنتزة بتغيبه، وأكدوا فى بلاغهم أنه كان يحمل مبلغا كبيرا من المال وأخبرهم بأنه ذاهب مع محام لإنهاء إجراءات شراء شقة سكنية، ثم انقطعت الاتصالات بينهم وبينه.. أقارب المهندس المجني عليه، قالوا إنهم لم يجدوا استجابة من الأجهزة المختصة مع بلاغهم، ثم فوجئوا بأن المهندس المختفى يقوم بسحب معاشه بانتظام رغم تغيبه، فتقدموا ببلاغ آخر أثبتوا فيه وقائع صرف المعاش.. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل فوجئوا برسائل غريبة واتصالات غير مفهومة تصلهم على هواتفهم الخاصة من هاتف المهندس المتغيب ومن بين هذه الرسائل رسالة تقول " انا همشي ومش هرجع تاني ومتدوروش عليا وهتجوز وهعيش حياتي"، وقدموا بها بلاغا جديدا، وأيضا لم تحرك الأجهزة المختصة ساكنا، واستمر هذا الأمر حتى عثر على الجثمان!

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20 معلومة عن سفاح المعمورة وجرائمه

لم تنته مفاجآت قضية سفاح المعمورة عند هذا الحد، فقد أشارت مصادر خاصة إلى أنه كان يهدف إلى الاستيلاء على أموال ضحاياه المودعة فى البنوك او معاشاتهم، حيث كان يجبر الضحية على إخباره بالبيانات الخاصة بالفيزا كارد، قبل أن يتخلص منه، ثم يعطي الفيزا وبياناتها من رقم سري وغيرها لعدد من معاونيه من السيدات، اللاتى يقمن بسحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلي المختلفة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 5 أشخاص بينهم 3 سيدات، كانوا يعاونون المحامي المتهم فى جرائمه.. ومازال رجال البحث الجنائي يواصلون جهودهم لكشف المزيد من التفاصيل عن الجرائم التى قد يكون المتهم تورط فى ارتكابها، وربما تشهد الأيام القادمة المزيد من المفاجآت.

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