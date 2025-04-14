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حوادث

ضبط دجال في كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

ضبط دجال، فيتو
ضبط دجال، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص، يُعرف إعلاميًا بـ"دجال كرموز"، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك أعمال السحر.

ضبط دجال في كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

وأكدت التحريات أن المتهم، روج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات خارقة لعلاج الحالات الروحية، مستغلًا ذلك في خداع ضحاياه والاستيلاء على أموالهم.

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وعقب تقنين الإجراءات، أُلقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول تبين باحتوائه على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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