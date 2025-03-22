السبت 22 مارس 2025
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سفاح المعمورة يرفض الحديث في التحقيقات ومحاميه يطالب بعرضه على الطب النفسي

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو

كشف أميران عثمان، محامي سفاح المعمورة، عن تفاصيل تجديد حبس السفاح 45 يوما، قائلا:  إن موكله رفض الحديث اليوم لجهات التحقيق، ولم يجب على أية أسئلة في جلسة التحقيق، واستخدم حقه القانوني في ذلك، وطلب الاختلاء بهيئة الدفاع، بعد مرافعتي.

وأكد “عثمان”، أنه تقدم بطلب لقاضي التحقيقات، خلال الجلسة، بتمكينه من الجلوس مع موكله والاختلاء به، وعرضه على الطب النفسي، وشرح أنه تقدم بطلب الاختلاء بموكله 3 مرات سابقة، وتم رفضها، كما تم رفض عرضه على الطب النفسي، ولم يتمكن من الإطلاع على ورق القضية حتى الآن.

 

وأوضح المحامي، انه تحدث  نصر الدين السيد سفاح المعمورة خلال جلسة التحقيقات، مشيرا الي ان  الكلام المدون على لسانه في محضر الضبط غير الذي أدلى به في تحقيقات النيابة، وأنه لن يتحدث إلا بعد الاختلاء بهيئة دفاعه، والجلوس مع المحامي الخاص به، وتمكينه من ذلك.

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