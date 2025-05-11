صحيفة عبرية تكشف نسبة تراجع عدد المسافرين والرحلات في مطار بن جوريون

أعلنت صحيفة "واللا" العبرية نقلا عن مصادر تفيد بتراجع عدد المسافرين في مطار بن جوريون اليوم بنسبة 26% عن الحجوزات بسبب الصواريخ اليمنية.



تراجع عدد الرحلات في مطار بن غوريون

وأوضحت واللا، أن تراجع عدد الرحلات أيضا في مطار بن جوريون اليوم بنسبة 34% بسبب الصاروخ اليمني الأسبوع الماضي.

وكان أعلن الناطق العسكري باسم الحوثي يحيى سريع، الجمعة الماضية، تنفيذ عملية نوعية ضد مطار اللد المسمى بن غوريون بصاروخ باليستي.

وأوضح الناطق العسكري باسم الحوثي، قصف مطار اللد تم بصاروخ باليستي فرط صوتي حقق هدفه بنجاح.

وتابع: قصف مطار اللد المسمى بن غوريون يأتي ضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على العدو، مضيفًا قصفنا بطائرة مسيرة من نوع يافا هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة

واختتم: نجدد تحذيرنا للشركات التي لم تستجب لوقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة.



اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن

وقبل وقت سابق أفادت مصادر إسرائيلية، باعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن، بعدما تسبب بدوي عدة انفجارات في منطقة القدس وشرقي تل أبيب.

ومن جانبه، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم استخدام منظومة ثاد الأمريكية لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، لكنه فشلت للمرة الثانية في اعتراض الصاروخ.

ودفع ذلك جيش الاحتلال لاستخدام منظومة حيتس الإسرائيلية لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

ودفع هذا الصاروخ الذي أطلق من اليمن نحو إسرائيل إلى فرار الملايين في الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ.

كما أفادت صحيفة" يديعوت أحرونوت": العبرية بأنه وقف الرحلات من وإلى مطار بن جوريون بشكل مؤقت.

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