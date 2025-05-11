أكلات مهمة قدميها لأبنائك فترة الامتحانات لمساعدتهم على التفوق

العقل السليم في الجسم السليم وكلما كان الجسم ذات صحة جيدة كلما كان العقل جيدا وقادر على الاستيعاب، لذا تهتم الأمهات بتغذية الصغار جيدا.

ومع بدء ماراثون امتحانات النقل، تحرص الأمهات على توفير الهدوء والغذاء الصحى للأبناء ما يساعدهم على التركيز والتفوق الدراسي.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن فترة الامتحانات تعتبر من أهم الفترات التي تحتاج فيها أجسام الأبناء إلى تغذية صحية ومتوازنة تساعدهم على التركيز، وتقوية الذاكرة، ومقاومة التعب والإجهاد الذهني، فالتغذية السليمة لا تقل أهمية عن المذاكرة، بل هي داعم رئيسي للأداء العقلي والجسدي، وبالتالى تعتبر سبب من اسباب تفوق الطلاب فى الإمتحانات، لذا يجب على الأمهات أن تهتم بها كثيرا.

أكلات تزيد من تركيز الأبناء خلال فترة الامتحانات

وأضافت مرام، أن هناك بعض الأكلات التى تزيد من تركيز الأبناء وتساعدهم على التفوق الدراسى، منها:-

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة، وهى تعد مصدر غني بأحماض الأوميجا 3، التي تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين القدرة على التركيز، وينصح بتناولها مرتين في الأسبوع على الأقل.

البيض، وهو يحتوي على الكولين، وهو عنصر مهم لصحة الدماغ، كما أن البروتين الموجود في البيض يمد الجسم بطاقة مستدامة تساعد على الاستمرار في المذاكرة.

المكسرات مثل الجوز، اللوز، الكاجو، فهى مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين E والمغنيسيوم، اللذين يساهمان في تحسين وظائف الدماغ ومكافحة التوتر.

الفاكهة والخضروات الطازجة، مثل التوت، البرتقال، الجزر، البروكلي، والسبانخ، هذه الأطعمة مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ وتحافظ على نشاطه.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والخبز الأسمر، تمد الجسم بالجلوكوز ببطء، مما يوفر طاقة مستمرة للمخ طوال اليوم.

الشوكولاتة الداكنة باعتدال، وهى تحسن من تدفق الدم إلى الدماغ وتساعد في تعزيز الانتباه والذاكرة، كما ترفع الحالة المزاجية.

الماء، وشرب كمية كافية من الماء ضروري للحفاظ على تركيز الدماغ ومنع الشعور بالإرهاق أو الصداع.

أكلات مهمة قدميها لأبنائك فترة الامتحانات

نصائح إضافية يجب الالتزام بها فترة الامتحانات

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى يجب على الأمهات الالتزام بها مع الأبناء خاصة فترة الامتحانات والدراسة بشكل عام، منها:-

تجنب الوجبات السريعة والمقليات خلال هذه الفترة، لأنها تسبب الخمول.

الحرص على تقديم وجبة إفطار صحية غنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة.

تنظيم أوقات الوجبات والنوم، لأن ذلك له تأثير إيجابي كبير على الأداء الذهني، ما يساعد الأبناء على التحصيل الجيد للمعلومات وتخزينها والأداء الجيد خلال الامتحان ما يساعدهم على التفوق الدراسى، لذا يجب الاهتمام بذلك من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.

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