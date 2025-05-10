الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله

رام الله، فيتو
رام الله، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.

واندلعت مساء اليوم مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وفي الوقت ذاته، استشهد فلسطينيان، اليوم السبت جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,810 ألف شهيد و119,473 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

 

المعاناة في غزة تخطت الخيال

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن المعاناة في قطاع غزة تجاوزت كل التصورات، مشيرا إلى أن العائلات تضطر للمخاطرة بحياتها للوصول إلى الغذاء.

وأكد المكتب الأممي الحاجة الملحة لرفع الحصار فورا من أجل تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.

 

جيش الاحتلال يعلن إصابة 9 ضباط وجنود

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة ضابطين و7 جنود في انفجار لغم شمالي قطاع غزة.

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