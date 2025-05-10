جيش الاحتلال يعلن إصابة 9 ضباط وجنود في انفجار لغم شمالي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة ضابطين و7 جنود في انفجار لغم شمالي قطاع غزة.

حدث أمني خطير في حي الشجاعية

وأكدت مواقع إسرائيلية -اليوم السبت- وقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة خلال ساعات الفجر.

ودفع جيش الاحتلال بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الحدث، وأطلق قذائف مدفعية.

تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع

وأفادت المواقع الإسرائيلية بتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين.

ونقلت مروحيات إسرائيلية عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى تال هشومير وسط إسرائيل.

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