السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء الباكستاني: انتصرنا على الهند وجيشنا رد بكل قوة على العدوان

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني

قال  رئيس الوزراء الباكستاني،  شهباز شريف، اليوم السبت:  انتصرنا على العدو وجيشنا رد بكل قوة على "العدوان الهندي" وبطريقة مهنية عالية.

رئيس الوزراء الباكستاني: انتصرنا على العدو وجيشنا رد بكل قوة على العدوان الهندي

وأضاف  شهباز شريف أن  كل ما فعله الجيش الهندي كان مشينا وأوضحنا لنيودلهي أنه لا بد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات وقررنا الرد على الهند بالأسلوب نفسه ولكن بطريقة أفضل.

وتابع:  الهند "قتلت مواطنين أبرياء" والجيش حافظ على الوطن ومقدراته والهند شنت علينا حربا لا مبرر لها.
 

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني، رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القوات البرية وقائدي سلاح الجو والبحرية 

 

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باكستان الهند باكستان والهند

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