السبت 10 مايو 2025
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أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الأضاحي بالأسواق.. ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.3%.. و500 مليون دولار زيادة بحجم الصادرات المصرية

البورصة
البورصة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قطاع الأعمال: خطة لزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة

 

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لمراجعة نتائج الأعمال واستعراض مؤشرات الأداء، إلى جانب الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومناقشة التوسعات المستقبلية والفرص الاستثمارية المطروحة.

ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر (1.3%) لشهر أبريل 2025


كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ  (253.8) نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر مارس 2025.

 

أحدث أسعار الأضاحي بالأسواق

 

بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى 2025، أعلنت محلات الجزارة ومزارع الماشية سعر أضاحي العيد، للمواطنين الراغبين في حجز شراء الأضحية، إذ يحل عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 6 يونيو المقبل. 

وأوضح أصحاب المزارع والمحال التجارية أن سعر الأضحية المعلن متغير من أسبوع إلى أخر حتى حلول العيد، إذ مع اقتراب العيد تتضح الحالة السعرية بسوق الماشية، بتحديد أسعار الأضحية من العجول والخرفان وحتى الجمال حسب الكميات المعروضة في السوق.

 

مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس

 

أطلقت مصر اليوم الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6) وذلك خلال مؤتمر إقليمي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع المنتدي الدولي لبرتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6 Forum) والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) بحضور عدد من ممثلي الهيئات الإقليمية والدولية، وخبراء التكنولوجيا، ومقدمي خدمات الاتصالات. 

 

أسعار الذهب اليوم السبت 10-5-2025 في عمان

 

 

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 10مايو 2025.


 

 

سعر الدولار في البنوك المصرية السبت 10 مايو 2025 (آخر تحديث)

 

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، استقرارا مساء اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025. 

 

 

23.1 مليار جنيه خسائر البورصة خلال الأسبوع

 

خسرت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي  نحو 23.1 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 2.258 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.1%

 

 

المصدرين: 500 مليون دولار زيادة في حجم الصادرات المصرية

 

قال الدكتور شادي المنزلاوي، الأمين العام لـ المصدرين المصريين: إنه من خلال إعداد معارض دولية وتوفير فرص تصديرية وإنشاء هوية تجارية للشركات، وإعداد بعثات تجارية، ارتفع عائدات الصادرات المصرية بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة.

 

كجوك لضيوف الرحمن من العاملين بوزارة المالية: نسألكم الدعاء لمصر وشعبها

 

شهد أحمد كجوك وزير المالية، الندوة التثقيفية التى نظمتها وزارة المالية للعاملين الذين فازوا بقرعة الحج لهذا العام، وحاضر فيها محمود على عبدالجواد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، للتوعية بمناسك الحج، والإجابة على أى استفسارات.

 

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