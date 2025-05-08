أسعار الأضاحي مع قرب الموسم.. شيخ الجزارين يتوقع انخفاض الإقبال على الشراء لهذه الأسباب.. ومبيعات العجول والأبقار تشهد تراجعا للعيد الرابع على التوالي

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى 2025، يفصلنا عن حلول عيد الأضحى 2025؛ نحو 29 يومًا فقط، تبدأ خلالهم الموسم التجاري لبيع الأضاحي من الخرفان والماعز والجاموس، ويحل عيد الأضحى المبارك في الفترة من 6 إلى 10 يونيو المقبل.

أسعار الأضاحي 2025

تفضيلات المواطنين بشأن موعد شراء الأضحية

ويفضل بعض المواطنين اختيار الأضحية وحجزها للشراء قبل عيد الأضحى بنحو 35 يومًا، وهناك من يشتريها في أسبوع العيد، فضلًا عن أن هناك من يفضل حجز وشراء الأضحية قبل شهر من العيد، مع الاتفاق على ذبح الأضحية فى المزرعة أو محل الجزارة؛ وتسلمها مذبوحة وجاهزة للتوزيع المباشر.

ما هي التوقعات بشأن أسعار اللحوم وحركة المبيعات؟

ويبدأ الموسم التجاري لشراء الأضحية يوم 20 مايو الجاري، فما هي التوقعات بشأن حركة المبيعات والأسعار في هذا الموسم؟

أضاحي عيد الأضحى 2025

حركة البيع خلال موسم العيد ستكون ضعيفة

توقع طارق سلامة شيخ الجزارين؛ أن تكون حركة البيع خلال موسم عيد الأضحى 2025 ضعيفة مقارنة بالمواسم السابقة.

الأضاحي في عيد الأضحى 2025

أسباب انخفاض الإقبال على شراء الأضاحي واللحوم

وقال «سلامة» لـ «فيتو» إن إنخفاض الإقبال على شراء الأضاحي واللحوم في موسم العيد طبيعيًا؛ نظرًا لغلاء أسعار اللحوم، إذ شهد السوق ارتفاع أسعار اللحوم خلال فترة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

أضاحي عيد الأضحى 2025

كيلو اللحمة أصبح غالي على المواطنين

وتابع: أن «كيلو اللحمة أصبح غالي على المواطنين»،

الأضحية في عيد الأضحى 2025

ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية

وتابع: إذ ارتفعت أسعار اللحوم بين 10 و20 جنيهًا بالنسبة للقائم خلال فترة عيد القيامة، ووصل سعر اللحوم البلدي إلى 320 جنيهًا في المذبح، و190 جنيهًا للقائم بقري، ثم بدأت الأسعار في الاستقرار نوعًا ما، ومن المتوقع أن تستقر أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة في حال زاد المعروض بالأسواق.

طارق سلامة شيخ الجزارين

خفض المعروض من اللحوم لرفع السعر

وأشار شيخ الجزارين، إلى أن خلال عيد الأخوة الأقباط قام بعض التجار بخفض المعروض من اللحوم لضمان رفع أسعارها، لكن بعد العيد زاد المعروض من اللحوم، ولكن السوق في حالة ركود لأن المبيعات قليلة جدًا ولا يوجد حركة بيع.

أضحية عيد الأضحى 2025

مبيعات اللحوم ضعيفة منذ 3 سنوات في موسم العيد

وأوضح أنه حتى في عيد الأضحى 2025 لن يكون هناك حركة بيع كما كانت قبل 3 سنوات، فخلال الثلاث مواسم السابقة لم تكن هناك مبيعات في عيد الأضحى كسابق عهدها بسبب ارتفاع الأسعار.

طرح أضاحي العيد في أسواق الماشية

وشهدت أسواق بيع الماشية خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي؛ طرح أضاحي عيد الأضحى، بمختلف الأنواع من الخرفان والماعز والماشية بكثافة مقارنة بالأيام العادية، فضلًا عن طرح الأضاحي وفقًا للمواصفات المناسبة كأضيحة.

سعر الأضاحي استعدادًا لموسم عيد الأضحى 2025

وجاءت أسعار الأضاحي في الأسواق استعدادًا لموسم عيد الأضحى 2025؛ وتشمل سعر أضحية خروف بلدي، برقي، روماني، فضلًا عن سعر أضحية عجل بقري أو جاموسي، إلى جانب أسعار أضحية الماعز والجديان، كالأتي:

أسعار الأضاحي 2025

سعر الخرفان استعدادًا لموسم عيد الأضحى

تباينت أسعار الخرفان في الأسواق استعدادًا لموسم عيد الأضحى 2025؛ حسب نوع الخروف وعمره، فضلًا عن وزنه، وجاء سعر أضاحي الخرفان في الأسواق؛ كالأتي:

أسعار الأضاحي 2025

سعر الأضحية خروف 2025

بلغ سعر كيلو القائم من الخرفان لأوزان كبيرة نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر الخروف نحو 195 جنيهًا لكيلو القائم للأوزان من 45 لـ 80 كيلو.

بلغ سعر خروف برقي «كاسر 6» وزن من 75 لـ 80 كيلو نحو 225 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر خروف أوسيمي لبانة نحو 11 ألف جنيه.

بلغ سعر خروف برديسي عمر 5 شهور نحو 4600 جنيه.

أسعار الأضاحي 2025

أسعار أضاحي الخرفان استعدادًا لموسم عيد الأضحى

تراوح سعر خروف بلدي من 220 إلى 230 جنيهًا لكيلو القائم، وزن أضحية الخروف من 50 إلى 100 كيلو. بلغ سعر كيلو قائم خروف برقي نحو 245 جنيهًا، وزن أضحية الخروف من 50 إلى 100 كيلو. بلغ سعر كيلو القائم خروف روماني نحو 250 جنيهًا، وزن أضحية الخروف من 50 إلى 100 كيلو.

أسعار الأضاحي 2025

سعر الماعز استعدادًا لموسم عيد الأضحى

وفيما يخص أسعار أضاحي الماعز والجديان في الأسواق، فهي كالآتي:

بلغ سعر ماعز شامي «كاسرة 6» نحو 8500 جنيه.

بلغ سعر جدي خليط قبرصي «كاسر جوز» نحو 13 ألف جنيه.

تراوح سعر الجديان من 245 لـ 250 جنيهًا.

أسعار أضاحي العجول الجاموسي والبقري في الأسواق

وعن أسعار أضاحي العجول في الأسواق، استعدادًا للعيد؛ فجاءت كالأتي:

أسعار العجول البقري في الأسواق

البداية مع أسعار العجول البقري وهي كالأتي:

تراوح سعر كيلو قائم بقري من 175 إلى 185 جنيهًا، حسب السن والوزن.

بلغ سعر عجل بقري ذكر مربوط نحو 185 جنيهًا للكيلو قائم.

بلغ سعر عجل بقري ذكر «سايب» نحو 195 جنيهًا للكيلو قائم.

بلغ سعر عجل بقري «العزبة/ أنثى» مربوط نحو 170 جنيهًا للكيلو قائم.

بلغ سعر عجل بقري «العزبة/ أنثى» سايب نحو 175 جنيهًا للكيلو قائم.

أسعار الأضاحي 2025

أسعار العجول الجاموسي في الأسواق

البداية مع أسعار العجول الجاموسي وهي كالأتي:

بلغ سعر عجول جاموسي من 145 إلى 150 جنيهًا لكيلو القائم، حسب السن والوزن.

بلغ سعر عجل جاموس ذكر مربوط نحو 155 جنيهًا للكيلو قائم.

بلغ سعر عجل جاموس ذكر «سايب» نحو 165 جنيهًا للكيلو قائم.

بلغ سعر عجل جاموس «العزبة/ أنثى» مربوط نحو 155 جنيهًا للكيلو قائم.

بلغ سعر عجل بقري «العزبة/ أنثى» سايب نحو 160 جنيهًا للكيلو قائم.

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