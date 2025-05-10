المصدرين: 500 مليون دولار زيادة في حجم الصادرات المصرية

قال الدكتور شادي المنزلاوي، الأمين العام لـ المصدرين المصريين: إنه من خلال إعداد معارض دولية وتوفير فرص تصديرية وإنشاء هوية تجارية للشركات، وإعداد بعثات تجارية، ارتفع عائدات الصادرات المصرية بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة.

برامج دعم المصدرين

وأضاف "المنزلاوي" خلال حواره مع برنامج "صناع الفرصة"، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع عبر فضائية "المحور"، هناك 15 برنامجًا لدعم المصدرين، ومؤخرًا تم تدريب أكثر من 600 شركة في مصر وإفريقيا على كيفية زيادة الصادرات.

مستهدف الدولة بشأن حجم الصادرات المصرية الفترة المقبلة

ولفت إلى أن الدولة تريد أن تزيد الصادرات لـ 145 مليار دولار، ولزيادة الصادرات هناك ضرورة للتوسع في التصنيع، وهذا لن يحدث إلا من خلال زيادة الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المزايا الاستثمارية مثل المواقع والاتفاقيات الاستثمارية والقوى العاملة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق الإفريقية بسهولة.



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