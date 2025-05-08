الخميس 08 مايو 2025
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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية يبحث تحديات المصدرين المصريين في جوهانسبرج

اجتماع موسّع في مدينة
اجتماع موسّع في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا

عُقد اجتماع موسّع في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا اليوم، الخميس؛ ضم الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعلاء الوكيل – عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس البعثة، والدكتور تميم الضوي – نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المشاركة ضمن فعاليات البعثة التجارية للصناعات الغذائية في جنوب إفريقيا (4–9 مايو 2025).

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس التصديري للصناعات الغذائية على تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والشركات المصدرة

وتطرق النقاش إلى مناقشة تحديات المصدرين واستعرض ممثلو الشركات المصرية عددًا من التحديات الإجرائية والفنية المرتبطة بسلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.


وقدم   الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضيحات وافية حول الاشتراطات المعتمدة من الهيئة وخدماتها المقدمة للمصدرين. وأشار إلى التعاون المستمر بين المجلس والهيئة لخدمة أهداف التصدير.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود التنسيقية بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تهدف إلى رفع وعي الشركات بالإجراءات الرقابية ومتطلبات التصدير فضلا عن تيسير التعاملات الرسمية من خلال قنوات واضحة وسريعة وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم التوافق مع الاشتراطات الصحية الدولية لتحقيق نمو آمن ومستدام في الصادرات الغذائية.

 

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