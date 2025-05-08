ختام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالقاهرة

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي تنظمه شركة OOKLA العالمية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك خلال الفترة من 6-8 مايو 2025.

تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية، وممثلي الحكومات، وخبراء قطاع الاتصالات من مختلف دول المنطقة والعالم، من خلال مناقشة أبرز التوجهات العالمية في مجال الاتصالات، واستعراض أفضل الممارسات التنظيمية، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة. كما ركز المؤتمر على سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والمؤسسات، وتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، واستعراض أحدث منهجيات لقياس أداء الشبكات وتجربة المستخدمين لخدمات الاتصالات.



وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن استضافة هذا الحدث الإقليمي المهم في القاهرة تعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية بمجال تنظيم قطاع الاتصالات، كما تسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في دعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية للاتصالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

نشر شبكات الاتصالات

كما استعرض الجهاز ما حققته مصر في هذا الإطار، من نشر شبكات الاتصالات، وتوفير خدمات رقمية متطورة، وتنفيذ مبادرات قومية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تعزيز وصول الخدمات الرقمية إلى المجتمعات الريفية والمحرومة، من خلال توصيل الألياف الضوئية للمنازل، والتوسع في إنشاء أبراج المحمول، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم حلول اتصالات مبتكرة.

هذا وقد انعقدت فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من داخل وخارج المنطقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات، ودعم التوجه نحو مستقبل رقمي أكثر شمولًا وكفاءة.

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