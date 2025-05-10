«الجديان أغلى من الخرفان»، تعرف على أحدث أسعار الأضاحي بالأسواق
أسعار أضاحي عيد الأضحى في الأسواق، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى 2025، أعلنت محلات الجزارة ومزارع الماشية سعر أضاحي العيد، للمواطنين الراغبين في حجز شراء الأضحية، إذ يحل عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 6 يونيو المقبل.
سعر الأضحية المعلن متغير من أسبوع إلى أخر
وأوضح أصحاب المزارع والمحال التجارية أن سعر الأضحية المعلن متغير من أسبوع إلى أخر حتى حلول العيد، إذ مع اقتراب العيد تتضح الحالة السعرية بسوق الماشية، بتحديد أسعار الأضحية من العجول والخرفان وحتى الجمال حسب الكميات المعروضة في السوق.
انخفاض أسعار الأضاحي مع اقتراب العيد
وشهدت بعض المواسم السابقة في عيد الأضحى، انخفاض أسعار الأضاحي مع اقتراب العيد، ومواسم أخرى ارتفعت خلالها سعر الأضاحي في أسبوع ما قبل العيد، متأثرة بالمعروض من الماشية ومدى إقبال المواطنين على شراء الأضحية.
أحدث أسعار الأضاحي اليوم السبت 10 مايو 2025
وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار الأضاحي اليوم السبت 10 مايو 2025 في الأسواق، وتشمل سعر أضاحي العجول الجاموسي والبقري، فضلًا عن أسعار الأضحية من الخرفان والجديان في السطور الآتية:
سعر أضاحي العجول في عيد الأضحى 2025
البداية مع أسعار الأضاحي من العجول البقري والجاموسي، إضافة إلى سعر أضحية الجاموس العزب؛ وجاءت كالأتي:
بلغ سعر كيلو القائم من العجول البقري نحو 195 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو القائم من العجول الجاموسي نحو 180 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو القائم من الجاموس العزب نحو 185 جنيهًا.
أسعار أضاحي الخرفان في عيد الأضحى 2025
أما أسعار الأضحية من الخرفان، وتشمل سعر الخروف البرقي والبلدي، في الأسواق بالتزامن مع قرب موسم عيد الأضحى؛ فجاءت كالآتي:
بلغ سعر كيلو القائم من الخرفان البرقي نحو 265 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو القائم من الخرفان البلدي نحو 255 جنيهًا.
سعر أضاحي الجديان في عيد الأضحى 2025
وفيما يخص أسعار الأضحية من الجديان في عيد الأضحى، وتشمل سعر الجدي البرقي والبلدي في الأسواق، فجاءت كالآتي:
بلغ سعر كيلو القائم من الجديان البرقي نحو 270 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو القائم من الجديان البلدي نحو 255 جنيهًا.
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