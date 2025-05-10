زعيم حزب إسرائيلي: نتنياهو يدمر علاقاتنا مع الولايات المتحدة

قال يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل، مساء اليوم السبت، إن الانشغال بالحوثيين يصرف الانتباه عن أكبر فشل أمني للحكومة.

وتابع زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل أن نتنياهو دمر العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، متابعًا أن قوى العالم تجتمع هذه الأيام لتشكيل نظام إقليمي جديد وإسرائيل خارج المعادلة.

وتابع: نحن نفوت فرصة دفع المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل داخل تحالف إقليمي يتبلور، مضيفًا أن حكومة نتنياهو وسموتريتش ترسل جيش الاحتلال لمستنقع غزة بدوافع سياسية وأوهام غيبية.



واختتم زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل، أن الحكومة تحارب في غزة دون أهداف عملياتية حقيقية ولا رؤية أو إنجازات.

وقبل وقت سابق أفادت تقارير عبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي يدرس ضرب أهداف إيرانية، وتكثيف الضربات على الحوثيين في اليمن بعد وقف أمريكا الضربات على صنعاء.

الاحتلال يخطط لضرب أهداف إيرانية وحوثية

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن إسرائيل تدرس ضرب أهداف إيرانية، ومواصلة ضرب الحوثيين دون قيود، ونقلت عن مصادر في الاحتلال قولها، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الأمريكيين غير ملزم لنا.

ولفتت مصادر الصحيفة، إلى أنه بعد وقف الهجمات الأمريكية على الجماعة اليمنية، سيكثف الاحتلال ضرباته للحوثيين من خلال قصد أهدافا جديدة لهم.

إسرائيل تحدد أهداف جديدة للضربات ضد الحوثيين

من الأهداف التي حددتها إسرائيل باليمن، حسب ما نشرت الصحيفة، منصات صواريخ ومرافق بنية تحتية وتدمير باقي الموانئ تماما، لافتة إلى أن إسرائيل تدرس أيضا توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية.

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