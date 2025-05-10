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رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة الـ35 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الأول من مباريات اليوم السبت، التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم. 

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة الـ 35 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 0ـ0

سبورتنج ضد القناة - 0ـ1 

الاتصالات ضد الترسانة  - 1ـ1

أسوان ضد وادي دجلة  - 0ـ0

المقاولون ضد أبوقير للأسمدة  - 1ـ0 

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين بلدية المحلة الترسانة وادي دجلة أسوان

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