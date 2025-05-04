الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة 34 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباريات، اليوم الأحد، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

 

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة 34 من دوري المحترفين

القناة ضد الداخلية 1ـ1 

الترسانة ضد سبورتنج 1ـ2

بروكسي ضد المنصورة 1ـ2 

طنطا ضد منتخب السويس 2ـ0 

السكة الحديد ضد بترول أسيوط 1ـ1

 

نتائج مباريات الجولة 33 من دوري المحترفين

أسوان ضد المنصورة 1-2

ديروط ضد راية 1-1  

القناة ضد بروكسي 1-0  

بلدية المحلة ضد لافيينا 0-0

بترول أسيوط ضد أبو قير للأسمدة 1-2

وي ضد السكة الحديد 0ـ3

الداخلية ضد الترسانة 1-2

سبورتنج ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2

منتخب السويس ضد وادي دجلة 1–1    

المقاولون العرب ضد طنطا 1-0   

 

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين سبورتنج المنصورة الترسانة القناة طنطا

مواد متعلقة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة 34 بدوري المحترفين

اليوم، 5 مواجهات في انطلاق الجولة الـ34 من دوري المحترفين
ads

الأكثر قراءة

نقاش عاصف ورسائل طمأنة، تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي لـ تعديل "الإيجار القديم"

بعد انقطاعه عن التدريبات شهرا، زيزو ينشر فيديو له من داخل نادي الزمالك

بيراميدز يخسر من فاركو 3-2 ويشعل المنافسة على لقب الدوري الممتاز

بسبب طرد المستأجرين، انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل تورط 16 مسئولا باستغلال سلطاتهم في قضية فساد

استغلال المباني الحكومية والمغلقة.. خطة الحكومة لمضاعفة الحضانات ورياض الأطفال في مصر (إنفوجراف)

قفزة في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025 (أخر تحديث)

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 4 مايو 2025

قفزة في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025 (أخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها باكتشاف الأعداء والتغلب عليهم

مفتي الجمهورية: الفتوى خارج سياقها الصحيح معول هدم للأمان الفكري والاستقرار

ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية